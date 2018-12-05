Adana Demirspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadeleye kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi sporseverlerin merak ettiği konu oldu. Peki, Adana Demirspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Medipol Başakşehir, ilk maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Turuncu-lacivertli ekip, rövanş mücadelesi öncesinde deplasmandan avantajlı bir skor elde ederek evine dönmek istiyor. İşte, Adana Demirspor Medipol Başakşehir maçına ilişkin merak edilenler...
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda maç heyecanı devam ediyor. Bugünün en önemli karşılaşmasında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu akşam 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
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