Acun Ilıcalı'dan Fırat Aydınus ve Max Kruse sürprizi! O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı programında...
Tecrübeli hakem Fırat Aydınus, O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel bölümünün konuğu olacak.
O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel Bölümünde futbol dünyasının tanıdık simaları da yer alacak.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu programda Max Kruse ve Fırat Aydınus'un da sahneye çıkacağı açıklandı.
Hem Fırat Aydınus hem de Max Kruse, yılbaşı gecesi şarkı söyleyecek.
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