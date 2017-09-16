Aboubakar'a hocasından şok tepki

Sergio Conceiçao'dan Vincent Aboubakar'a sert tepki Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Aboubakar'ın Beşiktaş maçından sonraki görüntülerini eleştirdi. Beşiktaş'ın deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Portekiz ekibinin golcüsü Aboubakar'ın siyah-beyazlı kulübün soyunma odasındaki görüntüleri konuşulmaya devam ediyor.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve cezasından dolayı Porto formasıyla eski takımına karşı sahada yer alamayan Aboubakar, Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından eski takım arkadaşlarını ziyaret etmişti. Ryan Babel ile şakalaşan Aboubakar'ın videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Mutlu bir tavır sergileyen Aboubakar'a Porto taraftarları büyük tepki gösterdi.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao da konuyla ilgili olarak sessizliğini bozdu.

"Kaybettiğimde çocuklarıma karşı bile gülemiyorum"

Ligde Rio Ave ile karşılaşacak olan Porto'da maç öncesi basın toplantısında konuşan teknik adam Sergio Conceiçao, Aboubakar'ın yaptığı davranışı eleştirerek, ''Aboubakar'ın yaptığını doğru bulmuyorum. Ben kaybettiğimde eve gidip çocuklarıma karşı bile gülemiyorum. Aboubakar'ın o görüntüleri tabii ki hoşuma gitmedi'' dedi.

Aboubakar'ın iyi bir futbolcu olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, ''Aboubakar çok iyi bir oyuncu. Rakamlara baktığımızda da zaten bunu görüyoruz. Yaptığı davranışı masum olarak görmemiz gerekiyor. Yapacak bir şeyimiz yok'' ifadelerini kullandı.