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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.09.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

ABD'ye bir şok daha! Eski Fenerbahçeli resmen coştu

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ABD'ye bir şok daha! Eski Fenerbahçeli resmen coştu

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda turnuvaya çeyrek finalde veda eden iki takımın mücadelesinde 5-8'incilik sıralama maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 mağlup etti.

Dongguan Basketball Center'da oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Sırbistan ilk periyodu 32-7 gibi farklı bir skorla geçti. İkinci peyitotta kendine gelen ABD devreye 44-40 geride girdi.

İkinci yarısı da büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan Sırbistan 84-89 galip ayrıldı. Sırbistan'da Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

ABD'de ise Harrison Barnes'ın 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. 

Salon: Dongguan

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Jung Yu (Tayvan), Luis Castillo (İspanya)

Sırbistan: Bogdanovic 28, Nikola Jokic 9, Stefan Jokic 9, Lucic 15, Milutinov 7, Bjelica 8, Micic 10, Marjanovic 8, Simonovic
ABD: Barnes 22, Harris 4, Mitchell 9, Turner 10, Walker 18, Brown 4, Lopez 2, Middleton 16, Plumlee 2, White 2

1. periyot: 32-7

Devre: 44-40

3. periyot: 71-68

Çeyrek finalde Fransa’ya 89-79 kaybederek elenen ABD’de  2006’dan bu yana ilk kez mağlup olarak kürsü dışında kalmıştı.

ABD ile birlikte turnuvanın en büyük favorisi olan Sırbistan da çeyrek finalde Arjantin'e 97-87 mağlup olmuştu.

ABD'ye Fransa'ya kaybederek ilk 4'ün dışında kalmıştı...

Fransa 89-79 ABD (ÖZET)Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa, Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır yenilmeyen ABD'yi 89-79 yenerek yarı finale yükseldi.
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