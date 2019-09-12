ABD'ye bir şok daha! Eski Fenerbahçeli resmen coştu
Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda turnuvaya çeyrek finalde veda eden iki takımın mücadelesinde 5-8'incilik sıralama maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 mağlup etti.
Dongguan Basketball Center'da oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Sırbistan ilk periyodu 32-7 gibi farklı bir skorla geçti. İkinci peyitotta kendine gelen ABD devreye 44-40 geride girdi.
İkinci yarısı da büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan Sırbistan 84-89 galip ayrıldı. Sırbistan'da Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
ABD'de ise Harrison Barnes'ın 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Salon: Dongguan
Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Jung Yu (Tayvan), Luis Castillo (İspanya)
Sırbistan: Bogdanovic 28, Nikola Jokic 9, Stefan Jokic 9, Lucic 15, Milutinov 7, Bjelica 8, Micic 10, Marjanovic 8, Simonovic
ABD: Barnes 22, Harris 4, Mitchell 9, Turner 10, Walker 18, Brown 4, Lopez 2, Middleton 16, Plumlee 2, White 2
1. periyot: 32-7
Devre: 44-40
3. periyot: 71-68
Çeyrek finalde Fransa’ya 89-79 kaybederek elenen ABD’de 2006’dan bu yana ilk kez mağlup olarak kürsü dışında kalmıştı.
ABD ile birlikte turnuvanın en büyük favorisi olan Sırbistan da çeyrek finalde Arjantin'e 97-87 mağlup olmuştu.
ABD'ye Fransa'ya kaybederek ilk 4'ün dışında kalmıştı...
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