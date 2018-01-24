Abdurrahim Albayrak'tan flaş transfer açıklaması! Sürpriz...

İşte Albayrak'ın çarpıcı Galatasaray sözleri...

"Galatasaray Kulübünün fedakar bir başkanı var. Çıktı aslanlar gibi ben adayım dedi. Mustafa Cengiz başkanım ve yönetimi ile beraber olacağım için mutluyum. Başkanın konuştuklarına imzamı atıyorum.

Biz şimdi başkanla da, Fatih hoca ile de konuştuk. Transferin bitimine daha süre var. Fatih hocanın da çalışması var. Son günlerde Fatih hoca da transfer sürprizi ve bombalarını patlatmayı sever. Son günlerde transfer sürprizi olabilir.

"I LOVE YOU HOCAM"

Benim değil Fatih hocanın gelmesi ile şampiyonluk şansımız arttı. Kayseri'de 3 puanı aldık. Bu zorlu deplasmanda 3 değil 13 puan aldık bana göre. Bu 3 puan ve Galatasaray'ın oyun düzenindeki değişim Fatih Hocanın eseridir. Fatih hocanın dediği gibi 60-65 dakikalık oyunu, tempoyu 90 dakikaya yaydığımız zaman kimse Galatasaray'ı kimse tutamaz. Galatasaray'da şampiyonluktaki En büyük aktör Fatih Terim'dir. I love you hocam diyorum.

Kayseri maçından önce sayın başkanımız bu zorlu deplasmana birlikte gidelim dedim. Beni hoşgörmesini istedim. Gitmedim. Maçı arkadaşlarımla izledim ve bu hastalığım oradan kalma. Kayserispor maçının zor olacağını biliyordum. Galatasaray maça fırtına gibi başladı. 2-0 değil 3-0 olabilirdi. Kayserispor 2-1'i yakaladı ve bu skordan sonrasını ne ben anlatayım ne siz sorun.

Orada şifayı kaptık.

Her saat Fatih hoca ile görüşüyoruz. Bazı arkadaşlar bilinçli haber yapıyor. Gomis ile alakalı yapılan haber çok yakışıksız. Bazıları Galatasaray'ın ekmeğini yiyip zarar vermek için çaba sarf etmesin. İçeriden kimlerden haber alındığının farkındayız. İsimlerini de tek tek GS TV'de açıklayacağız. Bundan sonra Galatasaray'a zarar veren, satan insanlar artık Galatasaray'da olmayacak.

Kimse artık Galatasaray'a zarar vermeye kalkmasın. Galatasaray emin ellerde. Ünal Aysal zamanında söylemiştim. Fatih hoca ile 2-3 yıllık değil 10 yıllık anlaşma yapalım diye. Son yıllarda Galatasaray kulübü olarak çok fazla antrenör değiştiren kulüp haline geldik. Prandelli döneminde kendisi bana. Bu takımı komple değiştirmeliyiz" demişti. Ama biz futbolcuları değil bir tek hocayı değiştirip şampiyon olduk. Tudor da herhalde sezon başı aynı şeyi söyledi. Takım çok büyük oranda değişti.

"TERİM'DEN SONRA OYUNCULARIN PERFORMANSI ARTTI"

Galatasaray'da geçtiğimiz yıl Tudor döneminde değerli, kıymetli oyuncularımızı taraftarın önüne attılar. Fatih Terim gördüğünüz gibi transferi yaptı. Yasin, Selçuk, Eren ve Sinan'ın Fatih hoca geldikten sonra performansını görüyorsunuz. Hepsi takır takır oynuyor.



"O HAİNİ BULACAĞIZ"

Fatih Terim ile bizim dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadar! Sabahtan bu yaba Fatih hocamla 3 kez konuştum. Florya'ya pat diye gitmem yakışıksız olur. Atamalar olduktan sonra Florya'ya gideceğiz. Gomis'in alacağını kuruşu kuruşuna yazan arkadaşlar var. İçerideki haini bulacağız."