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Abdullah Gül Üniversitesi zaferi! 35 sayılık fark

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında Abdullah Gül Üniversitesi, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 99-64 yendi.

AA
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Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Elena Chernova (Rusya), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Milan Spanic (Slovenya)

Abdullah Gül Üniversitesi: Janset Sayım, Dila Aşkın 23, Nilay Kartaltepe 9, Gülşah Duman 5, Miljkovic 12, Tolo 11, İlknur Yıldızhan 4, Page 10, Marginean 10, Gizem Sezer 6, Halime Vural 9

İstanbul Üniversitesi: Neslişah Cora, Eylül Minez 5, Vanloo 5, Gardner 19, İlayda Güner 12, Ayşe Okul 2, Hande Güven 13, Miray Şahin Yıldırım 8

1. Periyot: 24-21

Devre: 47-30

3. Periyot: 72-51

İstanbul ÜniversitesiAbdullah Gül ÜniversitesiBasketbol
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