Abdullah Gül Üniversitesi zaferi! 35 sayılık fark

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Elena Chernova (Rusya), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Milan Spanic (Slovenya)
Abdullah Gül Üniversitesi: Janset Sayım, Dila Aşkın 23, Nilay Kartaltepe 9, Gülşah Duman 5, Miljkovic 12, Tolo 11, İlknur Yıldızhan 4, Page 10, Marginean 10, Gizem Sezer 6, Halime Vural 9
İstanbul Üniversitesi: Neslişah Cora, Eylül Minez 5, Vanloo 5, Gardner 19, İlayda Güner 12, Ayşe Okul 2, Hande Güven 13, Miray Şahin Yıldırım 8
1. Periyot: 24-21
Devre: 47-30
3. Periyot: 72-51