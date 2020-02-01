ABD'de Super Bowl için heyecanlı bekleyiş

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Florida eyaletinin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

NFL'nin 100'üncü sezonunu tamamlayacak bu yılki müsabakada Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu San Francisco 49ers ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Kansas City Chiefs karşı karşıya gelecek.

Super Bowl tarihinde ilk defa asıl rengi aynı olan iki takımın mücadele edeceği final karşılaşması, ayrıca kırmızı renkli bu takımların 54 yıllık Super Bowl'da ilk defa karşılaşacağı maç olarak kayıtlara geçecek.

Savunma ağırlıklı kadrosuyla öne çıkan 49ers normal sezonda 13 galibiyet ve 3 yenilgi alırken, ligin en iyi hücum oyuncularından bazılarına sahip olan Chiefs ise normal sezonu 12 galibiyet 4 mağlubiyet ile tamamlamıştı.



- 50 yıl sonra ikinci Super Bowl zaferinin peşinde



NFL ile Amerikan Futbol Ligi'nin (AFL) 1966 sezonunun öncesinde birleşmesinin ardından, en son 1970'te oynanan 4'üncü Super Bowl'da şampiyonluğa ulaşan Kansas City Chiefs, 50 yıl sonra ikinci kez Lombardi kupasını kaldırmak için sahaya çıkacak.

En son NFL şampiyonluğunu 1995'te yine Miami kentinde elde eden San Francisco 49ers ise, 2013'te kaybettiği final maçının ardından Super Bowl'u 6'ncı kez kazanmak için ter dökecek.

San Francisco 49ers, şampiyon olması durumunda, 6 Super Bowl zaferi bulunan Pittsburgh Steelers ve New England Patriots takımlarıyla birlikte en çok Lombardi kupasını kaldıran kulüpler listesine adını yazdıracak.

Karşılaşmanın devre arasında ise ünlü şarkıcılar Jennifer Lopez ve Shakira izleyicilerle buluşacak.

Ligin en değerli oyuncu (MVP) ödülünün sahibinin belli olacağı "NFL Honors" ödül töreni ise cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 00.30-02.30 arasında Miami'deki Adrienne Arsht Center'da gerçekleşecek.