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ABD jimnastik takımının eski doktoruna hapis cezası

ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, taciz suçlamasıyla 40 ila 175 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Hürriyet Haber
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Michigan eyaletinde görülen davada, jimnastik takımının eski doktoru 54 yaşındaki Nassar'a, 150'den fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla 40 ila 175 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Hakim Rosemarie Aquilina, mahkemede, "Sana ceza vermek benim için onur ve ayrıcalıktır. Yaşamın boyunca bir daha cezaevi dışında yürümeyi hak etmiyorsun. Senin ölüm fermanını imzaladım." dedi.

Nassar'ın gelecek hafta görülecek başka davada benzer suçlamalardan hüküm giymesi bekleniyor.

1998-2015 yılları arasında 3'ü 13 yaş altındaki toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul eden Nassar, geçen yıl aralık ayında görülen üç davada 60 yıl hapis cezası almıştı.

Larry Nassartacizkadınabd

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