A Milli Takım EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde mücadele edeceği rakipleri, Romanya’nın başkenti Bükreş’te çekilecek grup kuraları sonucu belli olacak. Peki A Milli Takım kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?
A Milli Takım, kura çekimine 3’üncü torbadan girecek.. Bükreş ROMEXPO’da TSİ 20.00’de yapılacak kura çekiminde ülkemizi; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1’inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş temsil edecek. Kura çekimi TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
EURO 2020 kuralarında 24 takım 6’şarlı 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekimine 3’üncü torbadan girecek. Ay-yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4’erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu’nda yer almayacak. Böylece milliler, 3’üncü torbada kendisi ile birlikte bulunan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çekya’nın yanı sıra UEFA 2020 finallerinde B Grubu’nda yer alması kesinleşen Belçika, Rusya, Danimarka ile 4’üncü torbadan bu gruba gelecek Finlandiya ya da Galler’den biri ile eşleşemeyecek.
EURO 2020 kura çekimi torbaları şöyle:
1’inci Torba
Belçika
İtalya (Ev sahibi)
İngiltere (Ev sahibi)
Almanya (Ev sahibi)
İspanya (Ev sahibi)
Ukrayna
2’nci Torba
Fransa
Polonya
İsviçre
Hırvatistan
Hollanda (Ev sahibi)
Rusya (Ev sahibi)
3’üncü Torba
Portekiz
TÜRKİYE
Danimarka (Ev sahibi)
Avusturya
İsveç
Çekya
4’üncü Torba
Galler
Finlandiya
Play-Off A Yolu Galibi: (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya)
Play-Off B Yolu Galibi: (Bosna, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda)
Play-Off C Yolu Galibi: (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail)
Play-Off D Yolu Galibi: (Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)
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