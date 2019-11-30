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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.11.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

A Milli Takım EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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A Milli Takım EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde mücadele edeceği rakipleri, Romanya’nın başkenti Bükreş’te çekilecek grup kuraları sonucu belli olacak. Peki A Milli Takım kura çekimi ne zaman yapılacak, kura çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

A Milli Takım, kura çekimine 3’üncü torbadan girecek.. Bükreş ROMEXPO’da TSİ 20.00’de yapılacak kura çekiminde ülkemizi; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1’inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş temsil edecek. Kura çekimi TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 kuralarında 24 takım 6’şarlı 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekimine 3’üncü torbadan girecek. Ay-yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4’erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu’nda yer almayacak. Böylece milliler, 3’üncü torbada kendisi ile birlikte bulunan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çekya’nın yanı sıra UEFA 2020 finallerinde B Grubu’nda yer alması kesinleşen Belçika, Rusya, Danimarka ile 4’üncü torbadan bu gruba gelecek Finlandiya ya da Galler’den biri ile eşleşemeyecek.

A Milli Takım EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

EURO 2020 kura çekimi torbaları şöyle:

1’inci Torba

Belçika

İtalya (Ev sahibi)

İngiltere (Ev sahibi)

Almanya (Ev sahibi)

İspanya (Ev sahibi)

Ukrayna

2’nci Torba

Fransa

Polonya

İsviçre

Hırvatistan

Hollanda (Ev sahibi)

Rusya (Ev sahibi)

A Milli Takım EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

3’üncü Torba

Portekiz

TÜRKİYE

Danimarka (Ev sahibi)

Avusturya

İsveç

Çekya

4’üncü Torba

Galler

Finlandiya

Play-Off A Yolu Galibi: (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya)

Play-Off B Yolu Galibi: (Bosna, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda)

Play-Off C Yolu Galibi: (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail)

Play-Off D Yolu Galibi: (Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)

 

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