A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'ya gitti
Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, kamp için Slovenya'ya gitti.
Slovenya'nın başkenti Ljubijana'da 28 Mayıs Salı gününe kadar kondisyon kampı yapacak olan milliler, bu kampın ardından yurda dönecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile mücadele edecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle