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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
İSTANBUL (İHA) -
19.04.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu açıklandı

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu açıklandı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen Avrupa Altın Ligi’ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 8 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Altın Ligi için Ankara’da kampa girecek. Milliler, 26 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele edecek. 12 takımın katılımı ile 3 grup şeklinde düzenlenecek CEV Avrupa Altın Ligi’nde ay-yıldızlılar, A Grubu’nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek.

Millilerin müsabaka programı şöyle;

26 Mayıs: Türkiye - Letonya (Sivas 14.00)
29 Mayıs: Belçika - Türkiye (Brüksel TSİ 21.00)
1 Haziran: Slovakya - Türkiye (Nitra TSİ 19.30)
8 Haziran: Türkiye - Slovakya (Malatya 16.30)
12 Haziran: Türkiye - Belçika (Trabzon 16.30)
16 Haziran: Letonya - Türkiye (Riga TSİ 18.10)
21-22 Haziran Final Four (Tallin/Estonya)

CEV Avrupa Altın Ligi’ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Arslan Ekşi (Halkbank), Selçuk Keskin (Galatasaray), Oğulcan Yatkın (Fenerbahçe), Muzaffer Yönet (Galatasaray)
Smaçörler: Burutay Subaşı (Halkbank), Baturalp Burak Güngör (İstanbul BBSK), Yasin Aydın (Galatasaray), Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor), Batuhan Avcı (Beşiktaş), Efe Bayram (Halkbank), Abdullah Çam (Halkbank), İzzet Ünver (Fenerbahçe)
Orta Oyuncular: Mert Matic (Arkas Spor), Çağatay Osman Durmaz (Maliye Piyango), Doğukan Ulu (Galatasaray), Ertuğrul Gazi Metin (Jeopark Kula Bld.), Oğuzhan Karasu (Fenerbahçe), Halil İbrahim Kurt (Fenerbahçe)
Pasör Çaprazları: Metin Toy (İstanbul BBSK), Adis Lagumdzija (Arkas Spor)
Liberolar: Hasan Yeşilbudak (Halkbank), Burak Mert (Arkas Spor), Volkan Döne (Ziraat Bankası), Onurcan Çakır (Galatasaray)

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