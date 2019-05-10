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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AFP
10.05.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

76ers ve Blazers, serileri 7'nci maça taşıdı!

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76ers ve Blazers, serileri 7'nci maça taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde rakiplerini mağlup eden Philadelphia 76ers (Sixers) ile Portland Trail Blazers, serileri 3-3'e getirerek final maçına taşıdı.

Doğu Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Philadelphia 76ers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 112-101 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi.

Sixers'ta Jimmy Butler 25 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Ben Simmons 21 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Joel Embiid 17 sayı ve 12 ribaunt, Tobias Harris ise 16 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Raptors'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 12 ribaunt ve 5 asist, Pascal Siakam 21 sayı ve 6 ribauntla mücadele etmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Tur atlayacak takımın belirleneceği serinin final maçı, Raptors'ın sahasında oynanacak.

- Blazers da seriyi eşitledi

Batı Konferansı yarı final serisi altıncı karşılaşmasında Portland Trail Blazers, ağırladığı Denver Nuggets'ı 119-108 mağlup ederek seriyi 3-3'e eşitledi.

Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı ve 5 asist, CJ McCollum 30 sayı ve 6 ribaunt, Rodney Hood 25 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 12 ribaunt ve 8 asist, Jamal Murray 24 sayı ve 10 ribaunt, Paul Millsap 17 sayı ve 6 ribauntluk performans sergiledi.

Batı Konferansı'nda finalist, Denver'da oynanacak 7. maç sonrasında belli olacak.

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76ers ve Blazers, serileri 7nci maça taşıdı

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