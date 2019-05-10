76ers ve Blazers, serileri 7'nci maça taşıdı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde rakiplerini mağlup eden Philadelphia 76ers (Sixers) ile Portland Trail Blazers, serileri 3-3'e getirerek final maçına taşıdı.
Doğu Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Philadelphia 76ers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 112-101 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi.
Sixers'ta Jimmy Butler 25 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Ben Simmons 21 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Joel Embiid 17 sayı ve 12 ribaunt, Tobias Harris ise 16 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Raptors'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 12 ribaunt ve 5 asist, Pascal Siakam 21 sayı ve 6 ribauntla mücadele etmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
Tur atlayacak takımın belirleneceği serinin final maçı, Raptors'ın sahasında oynanacak.
- Blazers da seriyi eşitledi
Batı Konferansı yarı final serisi altıncı karşılaşmasında Portland Trail Blazers, ağırladığı Denver Nuggets'ı 119-108 mağlup ederek seriyi 3-3'e eşitledi.
Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı ve 5 asist, CJ McCollum 30 sayı ve 6 ribaunt, Rodney Hood 25 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 12 ribaunt ve 8 asist, Jamal Murray 24 sayı ve 10 ribaunt, Paul Millsap 17 sayı ve 6 ribauntluk performans sergiledi.
Batı Konferansı'nda finalist, Denver'da oynanacak 7. maç sonrasında belli olacak.
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