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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.07.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu

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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, final güreşinde rakibi, yine Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu’yu Er Meydanı’nda yenerek, 2019 yılı şampiyonu oldu.

Sarayiçi Er Meydanı’ndan 658. gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Güreş kariyerleri boyunca ilk kez Kırkpınar Er Meydanı’nda güreşen iki iddialı isim kıran kırana güreşti.

Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2011-2012 yılı birincisi Antalyalı Ali Gürbüz, rakibi 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu’yu yenerek, altın kemerin sahibi oldu. 

Altın kemer, ‘altın’ puanla geldi 

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu final müsabakasının ilk 40 dakikalık bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın süresiz altın bölümünde Gürbüz, rakibi Okulu karşısında altın puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu. 

‘Altın kemer’ yolculuğu 

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmen’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu. 

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