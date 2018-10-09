54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
Toplam 20 takımdan 140 sporcunun yer aldığı turun startı, Konya'da verildi.
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2018), 20 takımdan 140 sporcunun katılımıyla Konya'dan başladı.
TUR 2018'in startını, Mevlana Meydanı önünden Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.
Start töreninde Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da hazır
bulundu.
Bisikletçiler, turun ilk günündeki Konya-Konya etabında 149,7 kilometre pedal çevirecek.
Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca yaklaşık 950 kilometre yol kat edecek.
İstanbul'da 14 Ekim Pazar günü tamamlanacak turun etapları ve mesafeleri şöyle:
1. Etap Konya-Konya 149,7 km 9 Ekim
2. Etap Alanya-Antalya 154,1 km 10 Ekim
3. Etap Fethiye-Marmaris 137 km 11 Ekim
4. Etap Marmaris-Selçuk 206,7 km 12 Ekim
5. Etap Selçuk-Manisa 136,5 km 13 Ekim
6. Etap Bursa-İstanbul 166 km 14 Ekim
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