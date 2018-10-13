3. Gençlik Olimpiyatları
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda milli güreşçi Osman Ayaydın, gümüş madalya kazandı.
Oyunların altıncı gününde erkekler grekoromen stil 92 kiloda mindere çıkan Osman Ayaydın, Amerikan Samoası'ndan Ariston Bartley'i 4-0, Mısırlı İbrahim Elkhalil Shady Wehib'i ise 2-1 yenerek finale yükseldi.
Milli sporcu, finalde İranlı rakibi Mohammad Ghorbanali Nosrati'ye 3-1 kaybederek gümüş madalyada kaldı.
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