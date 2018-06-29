29 Haziran transfer haberleri! Transfer haberleri Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

Transfer haberleri, futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ya da destekledikleri diğer takımların transfer haberleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi, son gelişmelerle birlikte basına yansıyan transfer haberleri hakkında detayları araştırmaya başladı. İşte, günün en son gelişmeleri ve detaylı bilgiler

TÜM TAKIMLARIN TRANSFER HABERLERİ

GALATASARAY'DA İÇ TRANSFER BİLMECESİ

Sözleşmesi 30 Haziran'da 4 futbolcunun sözleşmesi bitiyor... 1 isim daha önce takımdan ayrılmıştı. 2 isimle de sözleşme yapılmayacak. Dolayısıyla geçtiğimiz sezon A Takım'da yer alan en az 7 futbolcu yeni sezonda takımda yer almayacak. 2 isimle ilgili son karar ise teknik direktör Fatih Terim'in raporunda gizli. İşte o isimler ve yıllık maliyetleri neticesinde Galatasaray'ın kurtulduğu yüke dair ayrıntılar...

YASİN ÖZTEKİN

Yasin Öztekin de 2014-2015 sezonunda takıma katılmış toplamda 4 Milyon 250 bin Euro'luk bir anlaşma yapmıştı. Sözleşme uzatıp uzatılmayacağı belirsiz olan 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 1 milyon 150 bin Euro (6 Milyon 150 bin TL) kazandı. Yine sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Donk'la devam kararı alınırken sözleşme görüşmelerine başlandığı KAP'a bildirdi.

HAKAN BALTA

Hakan Balta ile ilgili tasarruf konusunda da gözler yine Fatih Terim'de... Yıllık 1 milyon 250 bin Euro (6 milyon 700 bin TL) kazanan 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Tudor'un gözüne giremeyen ve kadro dışı kalan Hakan Balta, takımın başına Terim geldikten sonra A takıma çağrılmış ve sezonun ikinci yarısında 2 maçta görev almıştı.

KORAY GÜNTER

4 yılık sözleşmesi kapsamında Galatasaray'a maliyeti 3 Milyon 400 bin TL olan 26 yaşındaki file bekçisi Eray İşcan'ın da sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Yine sözleşmesi yarın bitecek olan Koray Günter de Galatasaray'da başarısız yıllar geçirmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 23 yaşındaki stoper 2013-2014 sezonun ikinci yarısında takıma dahil olmuş ve 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Günter, yarım sezon için 300 bin Euro ve sırasıyla 700 bin Euro, 800 bin Euro, 900 bin Euro ve geçtiğimiz sezon 1 Milyon Euro almıştı.

ERAY İŞCAN

4 yılık sözleşmesi kapsamında Galatasaray'a maliyeti 3 Milyon 400 bin TL olan 26 yaşındaki file bekçisi Eray İşcan'ın da sözleşmesi de 30 Haziran'da sona eriyor.

CARRASO VE LATOVLEVİCİ

Sarı kırmızılı kulüp, Cedric Carrasso ile 600 bin Euro (3 Milyon 200 bin TL) karşılığında 1 yıllık anlaşma yapmıştı. Tecrübeli file bekçisiyle yeni sezonda sözleşme yapılmayacak ve yollar ayrılacak. Yıllık ücreti 750 bin Euro (4 Milyon TL) olan Latovlevici'yle ise de 1+1 yıl şeklinde opsiyonlu bir anlaşma yapılmıştı. Performansıyla göze girmeyen Rumen futbolcuda opsiyon kullanılmayacak ve bu isimle de yollar ayrılacak.

UMUT GÜNDOĞAN

4,5 yıllık anlaşma yapılan ve geçen sezon 1 milyon 800 bin TL sabit ücret alan Umut Gündoğan'ın 31 Mayıs 2018'de sözleşmesi bitmiş ve sarı kırmızılılar, istenileni veremeyerek beklentilerin altında kalan yüksek ücretli bir isimden daha kurtulmuştu. 4,5 sezonluk anlaşma yapılan Umut Gündoğan, TL cinsinden yapılan bu anlaşma kapsamında toplamda 5 Milyon 675 bin TL kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN İLGİLENDİĞİ İSİM ALMANYA YOLCUSU

Beşiktaş’ın da ilgilendiği İsviçreli futbolcu Michael Lang, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülkesi İsviçre ile Rusya’da Dünya Kupası’nda yer alan Lang, İsviçre kulübü Basel ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Borussia ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki futbolcu sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev alıyor. Geçen sezon İsviçre Süper Ligi’nde 34 mücadelede forma giyen Lang, takımına 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Yeni transferin imzası sonrası açıklama yapan Mönchengladbach Spor Direktörü Max Eberl, "Michael Lang, pozisyonunun iyi bir oyuncusu ve uluslararası bir tecrübeye sahip. Onu takıma kattığımız için çok mutuluyuz. Dünya Kupası’nda ona iyi şanslar diliyoruz" dedi.

2015 yılında Grasshoppers’tan Basel’e transfer olan Lang, 2015-2016 ve 2016-2017’de sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.

BABEL'DEN WİJNALDUM TRANSFERİ DETAYI

Babel, Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Liverpool'lu orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum için siyah-beyazlı taraftarlara "Sizce Wijnaldum'u Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeli miyim?" diyerek bir anket açtı.

Taraftarların büyük bir çoğunluğu bu ankete katılarak 'Evet' oyu verdiler.

FENERBAHÇE'YE BÜYÜK PİYANGO

Fernandao’yu Al Wahda’ya 3 milyon Dolar’a satan ve FFP anlaşmasına uyum göstermek için değerini bulan futbolcuları satmayı düşünen Fenerbahçe Yönetimi, Roman Neustadter’i de kısa zamanda gönderebilir.

Başarılı stopere CSKA Moskova talip. İlk etapta Rusya Milli Takımı’nın kadrosuna çağrılan ancak oyuncu sayısı 23’e düşürüldükten sonra kafileden çıkartılan Neustadter’in satışından 7 milyon Euro’luk bir gelir bekleniyor.

CSKA’nın yanı sıra Spartak Moskova’nın da Roman’a talip olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki başarılı savunmacı 2016’da bedelsiz olarak Schalke 04’ten kadroya katılmıştı. (Fanatik)

GALATASARAY'A TEKLİF YAĞIYOR

Çin ekibi Hebei China Fortune'nin Bafetimbi Gomis için sarı-kırmızılı kulübe 5 milyon euro; Fransız yıldıza da bonuslarla birlikte 7 milyon euro'luk teklif yaptığı bildirildi.

Yönetim, teklifi şimdilik masada bekletiyor. Bonservis rakamı 8 milyon euro'ya yükselirse Gomis'e vize çıkacağı ileri sürüldü. Bu takdirde yerine onu aratmayacak bir golcü alınacak. Yönetim, transferde kiralama formülü kullanarak, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasında elini rahatlatacak.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Tatilden dönerek dün çalışmalara başlayan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından, "Dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı. Bu durum 'kalmak istediği' şeklinde yorumlandı. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Buchwalter de, "Gomis beni, Şampiyonlar Ligi maçlarına davet etti" dedi. Ancak yönetimin, Çin'den gelecek iyi bir teklifi reddetmeyeceği belirtiliyor.

MENAJERİ TAKİP EDİYOR

Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Younes Belhanda, gruptan çıkamayınca tatile başladı. 28 yaşındaki yıldız, transfer konusundaki gelişmeleri menajerine bıraktı. Başka bir kulübe gitmezse İsviçre kampında takıma katılması bekleniyor.

Younes Belhanda'ya da Çin ve Rusya'dan menajerler aracılığıyla ciddi teklifler geldiği konuşuluyor. Terim, Belhanda'nın kalması yönünde rapor vermişti. Ancak rakam cazip olursa ona da izin çıkması bekleniyor.

NANDO 20 MİLYON EURO

Ve Nando... Uruguay ile Dünya Kupası grup aşamasında 3 maçta gol yemeyen Fernando Muslera, devlerin radarına girdi. Yönetim, tecrübeli file bekçisi için en az 20 milyon euro istiyor. Üç yıldızın durumu dış transferi de şekillendirecek.

MÜTHİŞ BİR KALECİ

İki Dünya Kupası'nda grup maçlarında gol yemeyen ilk kaleci olan Fernando Muslera'ya Oscar Tabarez'den övgü geldi. Uruguay Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü, "Muslera bizim için çok önemli. Gerektiği yerde müthiş kurtarışlara imza atarak Uruguay'ı ayakta tutuyor" dedi. Nando'nun Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)

BOYKO YUVADAN UÇTU

Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Ukranyalı kaleci Denys Boyko, ülkesinin takımlarından Dinamo Kiev'e transfer oldu.

Dnipro'dan Beşiktaş'a 3.3 milyon Euro'ya transfer olan Denys Boyko, resmen kulüpten ayrıldı.

Denys Boyko'nun menajeri Shablii Vadim, oyuncunun Dinamo Kiev ile 5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Ukraynalı kaleci Denys Boyko, bedelsiz bir şekilde Dinamo Kiev'e transfer oldu.

Geçen sene Kiev'de kiralık olarak forma giyen Boyko forma giydiği 18 maçta 15 gol yedi.

GALATASARAY'DAN BİR TRANSFER DAHA

Galatasaray, devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu.

İtalyan basını ise bugün Nagatomo konusunda müjdeli bir haber paylaştı. Ülkede yayım yapan dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Cim Bom'un transferi bitirdiğini yazdı.

Haberde Sarı Kırmızılılar'ın Milano kulübüyle 3 milyon euro karşılığında el sıkıştığı ve transferin bugün ilerleyen saatlerde resmen açıklanacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo, Galatasaray'da 15 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkmıştı.

Şampiyonluğun gelmesinde de büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki Japon sol bek, 3 asist kaydetmişti. (Fanatik)