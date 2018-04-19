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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
19.04.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

24 Haziran seçim günü Dünya Kupası'nda 3 maç var

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24 Haziran seçim günü Dünya Kupası'nda 3 maç var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıklamasının ardından gözler o tarihte yapılacak olan 2018 Dünya Kupası maçlarına çevrildi. Futbolseverler, 24 Haziran Pazar günü hangi maçların oynanacağını merak ederek sorgulamaya başladı. Peki, 24 Haziran 2018 Pazar günü hangi maçlar var? 2018 Dünya Kupası'nda 24 Haziran'da hangi takımlar maç yapacak?

Tüm dünyada en çok izlenen uluslararası spor organizasyonu olan Dünya Kupası'nın bu yıl ki ayağında 24 Haziran günü oynanacak maçlar, Türkiye'deki erken seçimlerle aynı güne denk gelecek. Seçim heyecanı ve Dünya Kupası heyecanını aynı ayında yaşayacak vatandaşlar, 24 Haziran 2018 tarihinde Dünya Kupasında hangi maçların oynanacağını merak ediyor. İşte, bu yıl Rusya'da düzenlenen 2018 Dünyası Kupası'nda 24 Haziran 2018 tarihinde oynanacak olan maçlar...

2018 DÜNYA KUPASI 24 HAZİRAN GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

Türkiye'de seçimlerin yapılacağı 24 Haziran'da, Dünya Kupası'nda 3 maç oynanacak. İşte, Türk futbolseverlerin merakla araştırdığı o maçlar...

İngiltere   -   Panama

Japonya   -  Senegal

Polonya   -   Kolombiya

2018 DÜNYA KUPASINE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez 1930 yılında Güney Amerika ülkesi Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 21'incisi bu yıl ilk kez Rusya'da yapılacak. Rusya Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Doğu Avrupa'da düzenlenen ilk turnuva olacaktır. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon 14 Haziran 2018 tarihinde başlayacak, heyecanla takip edilecek 2018 Dünya Kupası 15 Temmuz 2018 günü oynanacak final maçı ile son bulacak ve futbolseverler 2022 Dünya Kupasını beklemeye başlayacak.

Dünya Kupası'ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.

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