24 Haziran seçim günü Dünya Kupası'nda 3 maç var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıklamasının ardından gözler o tarihte yapılacak olan 2018 Dünya Kupası maçlarına çevrildi. Futbolseverler, 24 Haziran Pazar günü hangi maçların oynanacağını merak ederek sorgulamaya başladı. Peki, 24 Haziran 2018 Pazar günü hangi maçlar var? 2018 Dünya Kupası'nda 24 Haziran'da hangi takımlar maç yapacak?
Tüm dünyada en çok izlenen uluslararası spor organizasyonu olan Dünya Kupası'nın bu yıl ki ayağında 24 Haziran günü oynanacak maçlar, Türkiye'deki erken seçimlerle aynı güne denk gelecek. Seçim heyecanı ve Dünya Kupası heyecanını aynı ayında yaşayacak vatandaşlar, 24 Haziran 2018 tarihinde Dünya Kupasında hangi maçların oynanacağını merak ediyor. İşte, bu yıl Rusya'da düzenlenen 2018 Dünyası Kupası'nda 24 Haziran 2018 tarihinde oynanacak olan maçlar...
2018 DÜNYA KUPASI 24 HAZİRAN GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
Türkiye'de seçimlerin yapılacağı 24 Haziran'da, Dünya Kupası'nda 3 maç oynanacak. İşte, Türk futbolseverlerin merakla araştırdığı o maçlar...
İngiltere - Panama
Japonya - Senegal
Polonya - Kolombiya
2018 DÜNYA KUPASINE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk kez 1930 yılında Güney Amerika ülkesi Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 21'incisi bu yıl ilk kez Rusya'da yapılacak. Rusya Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Doğu Avrupa'da düzenlenen ilk turnuva olacaktır. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon 14 Haziran 2018 tarihinde başlayacak, heyecanla takip edilecek 2018 Dünya Kupası 15 Temmuz 2018 günü oynanacak final maçı ile son bulacak ve futbolseverler 2022 Dünya Kupasını beklemeye başlayacak.
Dünya Kupası'ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.
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