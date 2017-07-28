222 MİLYON EURO'YU GETİR GİT

Barcelona'nın son iki hazırlık maçında attığı gollerle galibiyeti getiren Neymar'ın PSG'ye transferi sıcaklığını koruyor.

Equipe PSG ve Neymar'ın yıllık 30 milyon euro'dan 5 yıllığına anlaştığını açıklarken kızgın olan Barcelona yöneticileri ise Brezilyalı futbolcuya PSG'yle transfer için görüşmeyeceklerini bildirdi. Neymar serbest kalma ücretinden daha düşük bir paraya PSG'ye gitmesine izin verilmesini isterken Barcelona ise 222 milyon euro'luk serbest kalma ücretinin aşağısına inilmeyeceğini bu konuda görüşme yapılmayacağını açıkladı.

Eğer PSG, 222 milyon euro'yu öderse Barcelona'nın onayı gerekmeden transfer yapılabiliyor.

Öte yandan PSG'nin Neymar'ın serbest kalması için ödemesi gereken tutar vergilerle birlikte 300 milyon euro'yu buluyor.

Fransız ekibi bu nedenle Barcelona'yı ikna etmek istiyor. Ancak Katalan ekibi buna yanaşmıyor.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, New York Times'a verdiği röportajda 'Neymar'ı satmak istemiyoruz, onunla devam etmek istiyoruz, ancak oyuncu kararını vermiş ve ayrılmak istiyorsa biz bir şey yapamayız' demişti.

Öte yandan Cumartesi günü Miami'de oynanacak Barcelona-Real Madrid maçının ardından Katalan ekibi İspanya'ya dönecek. Ancak Neymar, Barcelona'yla birlikte ABD'den ayrılmayacak. Brezilyalı futbolcu sponsorunun etkinliği için Çin'e gidecek.