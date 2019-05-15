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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

22 yıllık rekabet, 45'inci randevu! Ataman ile Obradovic...

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22 yıllık rekabet, 45'inci randevu! Ataman ile Obradovic...

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 19 yıl sonra THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Finali'nde bir kez daha birbirlerine rakip oldu.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Birbirleriyle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli bir rekabet içine giren Obradovic ve Ataman, tam 19 yıl sonra yine bir Dörtlü Final maçında birbirlerini mağlup etmeye çalışacak.

İkili, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ilk ve tek kez 18 Nisan 2000'de karşı karşıya geldi. Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ilk maçta Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos, Ergin Ataman'lı Efes Pilsen'i 81-71 yenmiş ve şampiyonluk yarışının dışına itmişti.

İki başarılı başantrenör 19 yıl sonra yine bir Dörtlü Final maçında, bu sefer iki Türk takımının başında karşı karşıya gelecek.

- Rekabet 22 yıl önce başladı

Obradovic ve Ergin Ataman, kariyerlerinde ilk kez yaklaşık 22 yıl önce 2 Ekim 1997'de karşılaştı.

Benetton'u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom'un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya'nın Treviso şehrinde Avrupa Ligi maçında ilk kez rakip oldular. Bu karşılaşmadan Obradovic'in takımı 71-66 galip ayrılmıştı.

- 45. randevu

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerlerinde 45. kez birbirlerine rakip olacak.

İkilinin bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic 29 kez, Ergin Ataman ise 15 defa sahadan galip ayrıldı.

Ataman, Efes Pilsen'in yanı sıra Montepaschi Siena (İtalya), Türk Telekom ve Ülker'in başında, Panathinaikos (Yunanistan), Fenerbahçe ve Benetton'u (İtalya) çalıştıran Obradovic'le karşılaştı.

22 yıllık rekabet, 45inci randevu Ataman ile Obradovic...

- Avrupa'da 16 kez karşılaştılar

İkili, Avrupa Ligi'nde daha önce birbirlerine 16 kez rakip oldu. İkilinin Avrupa Ligi'ndeki 16 maçından 12'sini Obradovic, 4'ünü Ataman kazandı.

- Avrupalı başantrenörler

Her iki başantrenör de kariyerlerinde Avrupa'da büyük başarılar elde etti.

Fenerbahçe'nin başında yer alan Obradovic, Avrupa Ligi tarafından "yaşayan efsane" olarak lanse ediliyor. Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, ayrıca 2 kez de Saporta Kupası'nı kazanma sevinci yaşadı. Obradovic Fenerbahçe'yi 2017 yılında Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştırdı.

Türk basketbol tarihinin en başarılı başantrenörü olarak gösterilen Ergin Ataman ise kariyerinde 3 kez Avrupa'da kupa kazandı.

Ataman Beşiktaş'la 2012 yılında FIBA EuroChallenge, 2016'da ise Galatasaray Odeabank ile ULEB Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Ataman, 2002 yılında da İtalyan ekibi Montepaschi Siena'yla Saporta Kupası'nı elde etti.

Ataman, ayrıca Avrupa Ligi'nde hem Efes Pilsen'le hem de Montepaschi Siena'yla Dörtlü Final oynayarak üçüncülük sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Beko İspanya'ya gittiFenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için İspanya'ya gitti.
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