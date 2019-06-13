2019 Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Futbol kulüplerinin yeni sezon öncesi yaz transferleri için çalışmaları başladı. Eksik olan pozisyonlar için transfer çalışmalarını gerçekleştirecek olan takımlar, transfer döneminin bitimine kadar görüşmelerini tamamlayacak. Peki, yaz dönemi transfer dönemi ne zaman başladı ve ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Transfer dönemi ne zaman başladı sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Futbol kulüplerinin transfer çalışmalarını ne zaman yapacağını merak eden futbolseverler, resmi transfer döneminin ne zaman açılacağını öğrenmek adına internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte, yaz transfer dönemi hakkında bazı bilgiler
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Edinilen bilgilere göre transfer dönemi bu yıl 8 Haziran Cumartesi günü resmen başladı. Kulüpler, 30 Ağustos Cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürebilecek.
2019-2020 Futbol Sezonu’nda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 8 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 30 Ağustos 2019 tarihinde bitecek.
3. LİGDE TRANSFER SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
TFF'nin yayımladığı bilgilere göre 3. Lig seviyesinde faaliyet gösteren takımlar aşağıdaki kurallara tabii tutulmaktadır;
1- Yabancı uyruklu amatör veya profesyonel futbolcu oynatılmamasına,
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcuların, başka ülkelerin A Milli Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren, ancak beş yıl sonra Türk statüsünde oynayabilmelerine, sezonun bir yarısının içerisinde beş yıllık süresi dolanların, o yarının başındaki transfer ve tescil döneminin başından itibaren Türk statüsünde kabul edilmesine,
b) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak tescil edilen futbolcunun sonradan başka bir ülkenin A Milli Futbol Takımında oynaması halinde takip eden transfer ve tescil döneminin başından itibaren müsabakalarda oynatılmamasına,
2- TFF 3. Lig müsabakalarında 18 kişilik müsabaka isim listesine 31.12.1994 ve daha önce doğmuş en fazla 10 futbolunun yazılabilmesine, Bu sayının aşılması halinde ilgili kulüp hakkında Futbol Müsabaka Talimatı hükümlerinin uygulanmasına,
3- Müsabaka isim listesinde 01.01.1995 ve daha sonra doğmuş en az 8 futbolcunun bulundurulmasının zorunlu olmasına, Listeye 01.01.1995 ve daha sonra doğmuş olan 8 futbolcunun yazılmaması halinde, müsabaka isim listesinin yazılmayan futbolcu sayısı kadar eksik verilmesine, Bu durumda ilgili kulüp hakkında talimata aykırılık nedeni ile disiplin işlemlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.
2.LİGDE TRANSFER SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
TFF'nin yayımladığı bilgilere göre 2. Lig seviyesinde faaliyet gösteren takımlar aşağıdaki kurallara tabii tutulmaktadır;
TFF 2. Ligde yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcular, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren, ancak beş yıl sonra Türk statüsünde oynatılabilirler. Sezonun bir yarısının içerisinde beş yıllık süresi dolanlar, o yarının başındaki transfer ve tescil döneminin başından itibaren Türk statüsünde kabul edilir.
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak tescil edilen futbolcu sonradan başka bir ülkenin A Milli Futbol Takımında oynar ise takip eden transfer ve tescil döneminin başından itibaren müsabakalarda oynatılamaz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle