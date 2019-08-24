2019 yaz dönemi transfer sezonu ne zaman bitecek?
Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açıldı. Maçlar tüm hızıyla devam ederken, haziran ayında başlayan yaz transfer sezonunun ne zaman biteceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek?
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başlamıştı. Şimdi ise Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin transfer çalışmalarında artık son günlere giriliyor. İşte, '2019 yaz dönemi transfer sezonu ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta başlayıp, 29 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk büyük karşılaşması, 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak.
Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda yapılacak.
Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak.
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