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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
18.01.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

2019 Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı için geri sayım başladı

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2019 Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı için geri sayım başladı

Türkiye’nin de ev sahipleri arasında yer aldığı, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 2019 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak’ta Monte-Carlo rallisi ile başlayacak.

2018 sezonunda 13 ülkenin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya bu yıl Şili’nin de eklenmesiyle birlikte yarış takviminde toplam 14 ülke bulunuyor. 

2019 WRC Lansmanı Birmingham’da gerçekleşti

Yeni sezona 2 haftadan az bir süre kala WRC 2019 lansmanı İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Autosport International fuarında gerçekleşti. Monte-Carlo Rallisi öncesi gerçekleştirilen lansmanda, Citroën, Hyundai, M-Sport Ford ve Toyota fabrika takımları 2019 WRC araçlarını görücüye çıkardı. 

Türkiye Rallisi 12-15 Eylül’de Marmaris’te

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2019 yılı takvimi ise şu şekilde; 24-27 Ocak Monte Carlo Rallisi, 14-17 Şubat İsveç Rallisi, 7-10 Mart Meksika Rallisi, 28-31 Mart Fransa Rallisi, 25-28 Nisan Arjantin Rallisi, 9-12 Mayıs Şili Rallisi, 30 Mayıs-2 Haziran Portekiz Rallisi, 13-16 Haziran İtalya Rallisi, 1-4 Ağustos Finlandiya Rallisi, 22-25 Ağustos Almanya Rallisi, 12-15 Eylül Türkiye Rallisi, 3-6 Ekim Büyük Britanya Rallisi, 24-27 Ekim İspanya Rallisi ve sezonun son yarışı 14-17 Kasım Avustralya Rallisi. 

WRC 2018 sezonunda neler olmuştu?

13 ülkenin ev sahipliği yaptığı WRC’de Monte-Carlo Rallisi’ni Sebastien Ogier, İsveç Rallisi’ni Jarri-Matti Latvala, Meksika ve Fransa Rallisi’ni Sebastien Ogier, Arjantin Rallisi’ni Ott Tanak, Portekiz ve İtalya Rallisi’ni Thierry Neuville, Finlandiya, Almanya ve Türkiye Rallisi’ni Ott Tanak, Galler Rallisi’ni Sebastien Ogier, İspanya Rallisi’ni Sebastien Loeb ve Avustralya Rallisi’ni Jarri-Matti Latvala kazanmıştı. Ogier’in 6’ıncı kez dünya şampiyonu olduğu ve 4 yarış kazandığı sezonda, Ott Tanak 4, Thierry Neuville 2, Jarri-Matti Latvala 2 ve Sebastien Loeb 1 yarış kazanmıştı. Ayrıca sezon sonunda Ogier’i 201 puanla Thierry Neuville, 181 puanla Ott Tanak takip etmişti. 

Türkiye Rallisi’nde neler olmuştu?

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) yoğun çalışmaları sonucunda 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası’na geri dönen Türkiye Rallisi, sezonun 10’uncu ayağı olarak Marmaris’te koşuldu ve pilotları oldukça zorlamıştı. 3 günlük zorlu mücadeleyi birinci olarak tamamlayan isim Estonyalı pilot Ott Tanak olurken, başta otoritelerin olmak üzere, yarışan takımlar ve sporcuların, organizasyonu takip eden yerli yabancı medya mensuplarının ve izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı. 

Orman ve deniz kenarı etapların sunduğu muhteşem görsellik 155 televizyon kanalı tarafından tüm Dünya’ya ulaştırıldı ve Marmaris 45 senelik Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin en unutulmaz yarışlarından birisine sahne oldu.

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