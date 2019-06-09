2019 Afrika Kupası ne zaman? İşte, maçlar hakkında detaylar
Afrika kıtasına özel olarak düzenlenen 2019 Afrika Kupası, Avrupa kulüplerinde forma giyen onlarca yıldız futbolcuyu bir araya getirecek. Süper Lig ve PTT 1. Lig'de forma giyen birçok oyuncunun da forma giyeceği karşılaşmalar, birçok ülkeden naklen izlenebilecek. Peki, 2019 Afrika Kupası ne zaman başlayacak ve fikstür nasıl işleyecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2019 Afrika Kupası, ilk hafta mücadeleleri ile haziran ayında açılışını gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü yıldızların da forma şansı bulacağı Afrika Kupası, birçok ülkede ekran başından takip edilebilecek. İşte, 2019 Afrika Kupası hakkında detaylı bilgiler
AFRİKA KUPASI NE ZAMAN?
Afrika Uluslar Kupası bu yıl 21 Haziran tarihinde başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda Gabon ve Ekvator Ginesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya bu kez Mısır ev sahipliği yapacak.
Turnuvanın normal karşılaşmaları temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Turnuva, sonraki günlerde ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçı ile sürecek.
Açılış maçı 21 Haziran saat 23.00'da Mısır ile Zimbabve arasında oynanacak.
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