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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.06.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

2019 Afrika Kupası ne zaman? İşte, maçlar hakkında detaylar

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2019 Afrika Kupası ne zaman? İşte, maçlar hakkında detaylar

Afrika kıtasına özel olarak düzenlenen 2019 Afrika Kupası, Avrupa kulüplerinde forma giyen onlarca yıldız futbolcuyu bir araya getirecek. Süper Lig ve PTT 1. Lig'de forma giyen birçok oyuncunun da forma giyeceği karşılaşmalar, birçok ülkeden naklen izlenebilecek. Peki, 2019 Afrika Kupası ne zaman başlayacak ve fikstür nasıl işleyecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2019 Afrika Kupası, ilk hafta mücadeleleri ile haziran ayında açılışını gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü yıldızların da forma şansı bulacağı Afrika Kupası, birçok ülkede ekran başından takip edilebilecek. İşte, 2019 Afrika Kupası hakkında detaylı bilgiler

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası bu yıl 21 Haziran tarihinde başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda Gabon ve Ekvator Ginesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya bu kez Mısır ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın normal karşılaşmaları temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Turnuva, sonraki günlerde ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçı ile sürecek.

Açılış maçı 21 Haziran saat 23.00'da Mısır ile Zimbabve arasında oynanacak.

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