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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler2018 Kış Olimpiyatları madalya sıralaması - Pyeongchang Kış Olimpiyatları madalya kazanan ülkeler
Spor Arena 2018 Kış Olimpiyatları madalya sıralaması - Pyeongchang Kış Olimpiyatları madalya kazanan ülkeler
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Spor Arena
19.02.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

2018 Kış Olimpiyatları madalya sıralaması - Pyeongchang Kış Olimpiyatları madalya kazanan ülkeler

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Güney Kore'nin ev sahipliğinde Pyeongchang kentinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 9'uncu günün bittiği ve 10'uncu gün müsabakalarının başlayacağı olimpiyatlarda madalyalar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Peki 2018 Kış Olimpiyatları'nda hangi ülke kaç madalya aldı? Pyeongchang Kış Olimpiyatları madalya sıralaması nasıl?

Kış Olimpiyatları'nın dokuzuncu günü, Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde oynanan oyunlarla devam ediyor. 2018 Kış Olimpiyatları'nda şuana kadarki müsabakalarda alınan madalya yarışında zirvenin sahibi İskandinav ülkesi Norveç oldu.

Norveç, 23. Kış Olimpiyatları'nın dokuzuncu günü sonunda 9 altın, 9 gümüş ve 8 bronz madalya alarak, madalya tablosunda liderliğe kadar yükseldi ve zirvenin yeni sahibi oldu. Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda dünkü oyunlarda 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya daha kazanan Norveç, Almanya'yı sekiz gün sonra tahtından indirmiş oldu.

Madalya sıralamasında Norveç'in ardındaki ülkeler ise şunlar; Almanya 9 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalyayla ikinci, Hollanda ise 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Oyunların dokuzuncu gününde ayrıca bir de olimpiyat rekoruna sahne oldu. Japon sporcu Nao Kodaira, kadınlar 500 metre sürat pateninde 36.94'lük zamanlamasıyla olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın bu alandaki sahibi oldu.

Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde 9 Şubat - 25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan ve 92 ülkenin katıldığı 15 spor dalındaki 98 müsabakada 2.920 sporcu yarışacak.

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