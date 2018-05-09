2018 Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası Karşıyaka’da
2018 Türkiye Freestyle Futbol Şampiyonası Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
Karşıyaka Belediyesi, Gençlik ve Spor Festivali kapsamında Türkiye’nin en yetenekli Freestyle futbolcularını bir araya getirerek spor, dans ve müziğin kusursuz bütünleşmesini izleyicilere sunacak.
Bu sene 3. kez düzenlenecek olan Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası, Türkiye'deki en yetenekli freestyle futbolcuların katılımıyla Mavişehir'de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu önünde kurulacak festival alanında gerçekleştirilecek.
Dünya Freestyle Futbol Federasyonu tarafından “Resmi Ulusal Turnuva” olarak kabul edilen etkinlik, tüm spor ve müzikseverler için muhteşem bir şölen havasında geçecek.
Freestyle Futbol Federasyonu kurallarına göre seçilecek olan sporcular her turda karşılıklı eşleşerek 3 dakika boyunca hünerlerini sergileyecek ve birincilik mücadelesi verecek. Uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan freestyle futbol efsaneleri Daniel Roseboom ile Philippe Warren Gertsson’un jüri üyesi olarak yer alacak, verdikleri oylarla şampiyonu belirleyecek ve bireysel şovlarıyla da etkinliğe renk katacaklar.
Türkiye çapında büyük ilgi gören, yerel ve ulusal pek çok platformda yer bulan turnuvanın 2018 ayağı için İzmir Karşıyaka’da kollar sıvandı.
Her yıl gelişen organizasyonun bu yıl çok daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor. İzmir'e tanıtım çekimleri için gelen freestyle futbolcular Okan Toğrul ve Eren Ahmetçeoğlu da turnuvanın devamından ve Karşıyaka’nın ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Unutulmaz bir deneyim için tüm sokak kültürü, müzik ve futbol tutkunlarını etkinliğe davet ettiler.
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