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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.05.2018 - 17:44, Son Güncelleme:

2018 Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası Karşıyaka’da

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2018 Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası Karşıyaka’da

2018 Türkiye Freestyle Futbol Şampiyonası Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Karşıyaka Belediyesi, Gençlik ve Spor Festivali kapsamında Türkiye’nin en yetenekli Freestyle futbolcularını bir araya getirerek spor, dans ve müziğin kusursuz bütünleşmesini izleyicilere sunacak.

Bu sene 3. kez düzenlenecek olan Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası, Türkiye'deki en yetenekli freestyle futbolcuların katılımıyla Mavişehir'de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu önünde kurulacak festival alanında gerçekleştirilecek.

Dünya Freestyle Futbol Federasyonu tarafından “Resmi Ulusal Turnuva” olarak kabul edilen etkinlik, tüm spor ve müzikseverler için muhteşem bir şölen havasında geçecek.

Freestyle Futbol Federasyonu kurallarına göre seçilecek olan sporcular her turda karşılıklı eşleşerek 3 dakika boyunca hünerlerini sergileyecek ve birincilik mücadelesi verecek. Uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan freestyle futbol efsaneleri Daniel Roseboom ile Philippe Warren Gertsson’un jüri üyesi olarak yer alacak, verdikleri oylarla şampiyonu belirleyecek ve bireysel şovlarıyla da etkinliğe renk katacaklar.

Türkiye çapında büyük ilgi gören, yerel ve ulusal pek çok platformda yer bulan turnuvanın 2018 ayağı için İzmir Karşıyaka’da kollar sıvandı.

Her yıl gelişen organizasyonun bu yıl çok daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor. İzmir'e tanıtım çekimleri için gelen freestyle futbolcular Okan Toğrul ve Eren Ahmetçeoğlu da turnuvanın devamından ve Karşıyaka’nın ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Unutulmaz bir deneyim için tüm sokak kültürü, müzik ve futbol tutkunlarını etkinliğe davet ettiler.

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