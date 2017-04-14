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2017 Sanal Formula 1 Turnuvasında heyecan Çin GP ile devam ediyor

Hurriyet.com.tr Facebook sayfasından canlı olarak yayınladığımız Sanal Formula 1 Şampiyonası'ndaki yeni durak Çin Grand Prix'si.

Hürriyet Haber
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Turnuvada sezonun ikinci yarışı bu gece saat 22:00'da Şanghay pistinde gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olan turnuva yarışlarına 20 Türk simülatör pilotu katılıyor. Sezon öncesi yapılan elemeler sonrasında 2017 sezonunda yarışacak pilotlar 2 hafta önce belirlenmişti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olaylı ilk yarış Avustralya Grand Prix'sini aynı zamanda 2016 şampiyonu olan Cem Korkmaz kazanmayı başarmıştı. Bu gece saat 22:00'da yapılacak ikinci yarış için kıran kırana bir mücadele sergilenmesi bekleniyor.

Motorsport.com & Ortombo.com'un organize ettiği yarışları Cihangir Perperik'in canlı anlatımıyla Hurriyet.com.tr Facebook sayfasından canlı olarak izleyebilir ve yorumlarınızla bu harika mücadeleye ortak olabilirsiniz.

2017 Sanal Formula 1 Turnuvasında heyecan Çin GP ile devam ediyor

 

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