2017 Sanal Formula 1 Turnuvasında heyecan Çin GP ile devam ediyor

Turnuvada sezonun ikinci yarışı bu gece saat 22:00'da Şanghay pistinde gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olan turnuva yarışlarına 20 Türk simülatör pilotu katılıyor. Sezon öncesi yapılan elemeler sonrasında 2017 sezonunda yarışacak pilotlar 2 hafta önce belirlenmişti.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olaylı ilk yarış Avustralya Grand Prix'sini aynı zamanda 2016 şampiyonu olan Cem Korkmaz kazanmayı başarmıştı. Bu gece saat 22:00'da yapılacak ikinci yarış için kıran kırana bir mücadele sergilenmesi bekleniyor.
Motorsport.com & Ortombo.com'un organize ettiği yarışları Cihangir Perperik'in canlı anlatımıyla Hurriyet.com.tr Facebook sayfasından canlı olarak izleyebilir ve yorumlarınızla bu harika mücadeleye ortak olabilirsiniz.