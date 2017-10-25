20 yılda 27 milyon TL kazandı

Uzun adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan, Birleşik Krallık'ın kraliçesi ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı Kraliçe II. Elizabeth, at sahibi olarak İngiltere’de start alan safkanları ile son 20 yıl içerisinde 5.436.778 £ ikramiye (yaklaşık 27 Milyon TL) kazandı. Son G1 yarışını 2013 yılında Estimate isimli safkanı ile kazanan Kraliçe, bu yıl ise Dartmouth isimli safkanı ile G2 birinciliği elde etti.

Ülkemize ilk kez 1971 yılı Ekim ayında eşi Edinburg Dükü Prens Philip ve 21 yaşındaki kızı Prenses Anne ile birlikte gelen ve Ankara’da 19 Ekim günü adına koşu yapılacağını öğrenince eşi ve dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile birlikte Ankara Hipodromunda yarışları izleyen Kraliçe, uzun hayatı boyunca pek çok şeyle ilgilenmiş olmakla birlikte en çok atlara ve at yarışlarına ilgi duydu. Öyle ki ilerleyen yaşına rağmen bugün bile sabah kahvaltı esnasında ilk olarak Racingpost isimli yarış dergisini okuduğu söylenmekte…

Buckingham Sarayı konunun "özel" olduğu gerekçesi ile Kraliçe’nin at yarışlarından kazandığı parayı nasıl harcadığını açıklamazken, sahibi ve yetiştirdiği yarış atları ile 450’nin üzerinde birincilik elde eden Kraliçe’nin, bu kazancın büyük kısmının atların eğitmenlerine harcadığı düşünülüyor.

Yarış Dergisi