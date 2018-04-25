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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
aa-spor
25.04.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

"20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum"

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"20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum"

Geçtiğimiz yıl Türkiye Karting Şampiyonası mini kategorisinde 3. olan 13 yaşındaki Yiğit Arslan'ın hedefi Formula 1 pilotu olarak Türkiye'yi temsil etmek.

Tuzla'daki karting pistinde, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yiğit, bu sezon junior kategorisinde yarıştığını belirterek, "İki yıl önce bu spora başladım. 5-6 yaşımdan beri hayalim Formula 1 pilotu olmak. Şimdi bu hayalimi gerçekleştirmek için çalışıyorum." dedi.

Küçük bir çocukken, sürekli olarak internetten Formula 1 yarışları izlediğini anlatan Yiğit, "Formula 1 yarışçısı olmak istediğim için tüm oyuncaklarım da arabaydı. Küçük yaştan beri Formula 1 pilotu olmak istiyordum. Türkiye Karting Şampiyonası'nı kazandıktan sonra sponsor desteği ile ülkemi temsil etmeyi hedefliyorum. Yurt dışı yarışlarında yeterli tecrübeyi kazandıktan sonra ise 20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum." sözleriyle hedeflerini açıkladı.

"HER TAKIMDA KENDİMİ İSPATLARIM"

Genç pilot, Formula 1'de gönlünden geçen takımı, "20 yaşımda kendimi Ferrari takımında görüyorum." sözleriyle ortaya koyarken, "Hangi takım olursa olsun ben her takımda kendimi ispatlarım. Türkiye kendi arabasını yaptığında mutlaka yarış arabasını da çıkaracaktır. Bu arabayı bizim gibi Türk arkadaşların kullanmasını istiyorum. Bu konuda da Türk sporcuların yetişmesi için sponsorların desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yiğit Arslan, Formula 1'de beğendiği pilotlar hakkında ise, "Eskiden Fernando Alonso'yu beğeniyordum. Şimdi Sebastian Vettel'i beğeniyorum. Küçük yaşımdan beri Fernando Alonso'yu Renault ve Ferrari'deyken takip ediyordum. Şu an takip ettiğim pilotlar Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen. Vettel'in takımı çok iyi strateji uyguluyor." sözlerini kullandı.

"HERKES TAMPON TAMPONA GİDİYOR"

Türkiye Karting Şampiyonası'ndaki yarışların kıran kırana geçtiğinin altını çizen genç pilot, "Kategorimde ben dahil toplam 8 yarışmacı var. Herkes tampon tampona gidiyor. Herkesin süreleri aynı olduğu için geçmek çok zor. Bir hatan sonunculuğa düşmene sebep olabilir. Bu nedenle tüm antrenmanlara gidip, kondisyonunu geliştirerek hata yapmamaya çalışıyorum." ifadelerine yer verdi.

Yiğit, bu sene henüz 2 yarışın geride kaldığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"2016'da iki kere yarıştım, 2017'de tüm sezonda yarıştım ve Türkiye 3.'sü oldum. Bu sene 2 yarışa girdim. İlk yarışta bir ara sonuncu olmama rağmen herkesi geçip tekrar 3.'lüğe yükseldim. Bundan sonra 6 yarış daha var, hepsini birincilikle tamamlayıp, Türkiye şampiyonu olmaya çalışacağım. İlk yarışta talihsiz bir olay oldu ama bundan sonra olacağını düşünmüyorum. Hala öğrenerek yarışıyorum. Emre hocam da bana çok fazla destek ve eğitim veriyor. Onun sayesinde çok kolay gelişiyorum, taktikler ve ataklar konusunda kendimi ilerletiyorum."

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