20 milyon euro direkten döndü

MEDİPOL Başakşehir, tarih yazmanın eşiğinden döndüğü Şampiyonlar Ligi play-off’unda büyük bir gelirden de oldu. İstanbul’da 2-1 yenildiği Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Başakşehir, 89. dakikada serbest vuruş kazandı. Emre Belözoğlu, mükemmel bir vuruş yaptı ancak top direkten döndü. Bu, sadece topun değil, 20 milyon Euro’luk bir gelirin de direkten dönmesi demekti! O top ağlara gitse ve Başakşehir 3-2 ile turlasa, hem play-off’u geçip Devler Ligi gruplarına kalan ilk Türk takımı olacak hem de 12 milyon Euro ayak bastı, 8 milyon Euro da yayın parası olmak üzere 20 milyon Euro’nun sahibi olacaktı.

‘SEVİLLA KORKUNÇ BİR RÜYA GÖRDÜ’

ANCAK karşılaşma 2-2 sona erince turuncu lacivertliler tarih yazmanın eşiğinden döndüğü gibi takımın bütçesi kadar bir paradan da oldu.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi biletini kaybederken, diğer yandan kazanan taraf son iki sezonda olduğu gibi, yine Beşiktaş oldu.

Zira siyah beyazlılar, Başakşehir ile paylaşmak durumunda kalacağı yayın gelirini tek başına alacak.Beşiktaş, hiç puan alamasa bile gruplardan 30 milyon Euro’luk geliri garantiledi. Medipol Başakşehir, bundan sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Başakşehir’in rakipleri yarın çekilecek kuralar sonucunda belli olacak. Temsilcimiz kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Öte yandan İspanya’nın iki önemli gazetesi As ve Marca, Sevilla’nın Başakşehir karşısında kâbus gördüğünün altını çizerek, “Sevilla korkunç bir rüya gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi direkten döndü” yorumunda birleşti.