20.30’dan sonra kimse yerinde duramayacak!

BUNDESLIGA’da 55’inci sezon, cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak. Küme düşen Ingolstadt ve Darmstadt 98’in yerine yeni sezonda Stuttgart ve Hannover 96 mücadele edecek. Açılış karşılaşması, son beş sezondur şampiyonluğu rakiplerine kaptırmayan Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasında saat 20.30’da başlayacak.

Almanya Süper Kupası’nı, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçta Borussia Dortmund’u penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek müzesine götüren Bayern Münih, gerçekleştirdiği transferlerle futbol otoriteleri tarafından yine şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.

Bundesliga’da en fazla şampiyonluğu, 27 kez mutlu sona ulaşan Bayern Münih elde etti.

İKİNCİ SIRADA NÜRNBERG VAR

Bavyera ekibini son olarak 1967-1968 sezonunda mutlu sona ulaşan ve 9 şampiyonluğu bulunan Nürnberg takip ediyor. Bu 2 ekibi 8 şampiyonlukla Borussia Dortmund, 7 şampiyonlukla Schalke 04 ve 6 şampiyonlukla Hamburg izliyor.

DÖRT YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke 04 ve Mainz 05, 2017-2018 sezonuna yeni teknik direktörle başlayacak.

Bayer Leverkusen, sezon ortasında takımın başına geçen Türk teknik adam Tayfun Korkut’un yerine yola Alman Heiko Herrlich ile devam edecek.

İki sezon boyunca takımı çalıştıran Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Borussia Dortmund, teknik direktörlüğe geçen sezon Hollanda ekibi Ajax’a UEFA Avrupa Ligi’nde final oynatan Peter Bosz’u getirdi.

Ligde geride kalan sezonda istediğini bulamayan Schalke 04, Markus Weinzierl’in yerine henüz birinci lig tecrübesi olmayan 32 yaşındaki Domenico Tedesco’yu teknik direktör olarak görevlendirdi.

Geride kalan sezonda küme düşmekten son anda kurtulan Mainz 05 ise Martin Schmidt’ten boşalan teknik direktörlük görevi için Sandro Schwarz ile anlaştı.

EN FAZLA YATIRIMI YAPAN KULÜP

Bundesliga’da son şampiyon Bayern Münih, yeni sezon öncesinde transfere en fazla yatırım yapan kulüp olarak ön plana çıktı.

Bavyera ekibi, internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Niklas Süle, James Rodriguez ve Serge Gnabry için 100.5 milyon euro harcadı.

Bavyera ekibi, Olympique Lyon’dan Fransız Tolisso’ya 41.5 milyon euro, Juventus’tan Fransız Coman’a 21 milyon, Hoffenheim’dan Alman Süle’ye 20 milyon, Werder Bremen’den Alman Gnabry için 8 milyon euro bonservis ücreti öderken, Real Madrid’den Kolombiyalı James Rodriguez’i ise 10 milyon euro kiralama bedeliyle renklerine bağladı.

Bayern Münih’in ardından Bundesliga’da transfere en fazla para harcayan takımlar, 50 milyon euro ile geçen sezon kümede kalabilmek için play-out maçları oynayan Wolfsburg ve 47.5 milyon euro ile Schalke 04 oldu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Leipzig ise, Galatasaray’da geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli Armindo Bruma’yı 12.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

EN ÇOK SEYİRCİ ÇEKEN TAKIMLAR

Bundesliga, dünya genelindeki profesyonel futbol ligleri arasında taraftar ilgisinin en fazla olduğu lig olarak dikkati çekiyor.

Milli futbolcular Nuri Şahin, Emre Mor ve Ömer Toprak’ın formasını giydiği Borussia Dortmund, dünya çapında en yüksek seyirci ortalamasına sahip takım konumunda.

Sarı-siyahlılar, geride kalan sezonda ev sahibi olduğu Signal Iduna Park’ta maç başına 79 bin 712 taraftarı ağırladı.

ÖMER, NURİ, ÇAĞLAR, YUNUS, EMRE...

Almanya Bundesliga’da 2017-2018 sezonunda 5 milli futbolcu forma giyecek.

Freiburg’da başladığı kariyerine Bayer Leverkusen’de devam eden Ömer Toprak, bu sezondan itibaren Borussia Dortmund’un başarısı için mücadele edecek.

Nuri Şahin Borussia Dortmund, Çağlar Söyüncü Freiburg ve Yunus Mallı ise Wolfsburg forması giymeyi sürdürecek.

Borussia Dortmund’un transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Emre Mor ise aralarında Fenerbahçe’nin de yer aldığı kulüplerle anlaşamaması durumunda 2017-2018’de de sarı-siyahlı takımda görev yapacak.

İLK HAFTANIN MAÇLARI

Cuma: Bayern Münih-Bayer Leverkusen

Cumartesi: Hamburg-Augsburg, Hertha Berlin-Stuttgart, Hoffenheim-Werder Bremen, Mainz 05-Hannover 96, Wolfsburg-Borussia Dortmund, Schalke 04-Leipzig.

Pazar: Freiburg-Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach-Köln.