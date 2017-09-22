1907 Fenerbahçe Derneği'nin kutlamasındaki dikkat çeken detaylar

İşte Ahmet Ercanlar'ın açıklamaları:

1907 Fenerbahçe Derneği’nin çeyrek asırlık yolculuğunun anlatıldığı gecesinde 1000’e yakın davetli ile unutulmaz bir şölen yaşandı.

Öncelikle şunu söyleyelim. Önemli bir Fenerbahçeli ile konuştum gösteri sonrasında. Kullandığı şu ifade önemliydi; “Uzun bir aradan sonra Fenerbahçeliğin coşkusunu yaşadım…”

Fenerbahçeliler çok zor bir süreç olan 3 Temmuz’u yaşadılar. Camia yorgun, bitkin…Son 3 yıldaki futbol başarısızlıkları daha da yormuş durumda. Bu yüzden bir heyecan arayışı ile 1907 Fenerbahçe gecesine gelenleri muhteşem bir gösteri karşıladı.

Burada lafa bir ara verip bir konuyu dile getirmemiz gerek. Geceye neden Fenerbahçeli yöneticiler katılmadılar.

Başkan Aziz Yıldırım sponsorluktan sorumlu yönetici Önder Fırat ile birlikte bir bankanın etkinliğindeydi.

F.BAHÇELİ YÖNETİCİ: GİTMEKTEN VAZGEÇTİM ÇÜNKÜ...

Önemli bir yöneticiyi aradım. Siz neden gitmediniz diye sordum.

Şu yanıtı verdi; “ Biz aslında yönetim olarak gitme kararı almıştık. Diğer yöneticiler neden gitmedi bilmiyorum. Ama ben Ali Koç’un konuşması olduğunu duyunca gitmekten vazgeçtim. Orada yönetim aleyhine ters bir cümle kursa hoş olmazdı bizim açımızdan”

Geceye Fenerbahçe yönetim kurulunun 1907 Fenerbahçe Derneği’ne üye olan 2 ismi Murat Özaydınlı ve Ömer Temelli ise katıldı. 1907 yönetim kurulunda da bulunan asbaşkan Ozan Balaban ise basketbol takımı ile birlikte Zadar turnuvasına gittiğini gerekçe göstererek gecede yer almadı. Eşi ise salondaydı.

KOÇ SÖZLERİNE YILDIRIM'A ÖVGÜLERLE BAŞLADI

Ali Koç’un konuşması ise en çok merakla beklenen şeydi. Youtube’tan tam 121 bin kez izlenen bu konuşma sırasında neredeyse sosyal medyada hayat durdu ve herkes bu konuşmaya kitlendi.

Ali Koç konuşmasına Başkan Aziz Yıldırım’a övgülerle başladı.

Bu geçmişte gördüğümüz diğer başkan adaylarından farklı bir profildi. Genellikle bir yere adaysanız oradaki kişiyi karalar, kötüler ve aşağı çekersiniz. Ama gecede hazırlanan gösteri de dahil olmak üzere defalarca Aziz Yıldırım’dan övgü ile bahsedildi. Ali Koç da bunu yaptı. Aralarında soğukluk olduğunu herkes biliyor olsa da bu davranış şekli son dönemlerde çok özlediğimiz bir görüntüydü.

Bu nezaket göndermelerde bile kendini gösterdi. 13 yıldır başkanlık yapıyormuşum. Farkında bile değilim. Bu kadar uzun kaldığım için özür dilerim sözleri Ali Koç’un Yıldırım’a küçük bir göndermesi olarak algılanabilir. Ama şu tarafa da çekilebilir. Belki de Ali Koç, Fenerbahçe başkanı olursa görevde en fazla 2 ya da 3 dönem kalacağını ifade etmek istedi. Bu da bir ihtimal.

Beşiktaş maçının önemine de değinen Koç, Beşiktaş ilçesinde gerçekleşen organizasyonda otelin sarı lacivertli renklere bürünmesinden de son derece mutluydu. Otel yetkililerine bu jestleri için teşekkür edildi ve muhteşem gece sonlandırıldı.

Başta önemli bir Fenerbahçeli’nin söylediği sözlerle noktalayalım. Fenerbahçe’nin geleceği adına umut veren ve çok özlenen bir geceydi. Bu pozitif enerji tüm camiaya yayılacaktır. Fenerbahçe’yi güzel günler bekliyor gibi.