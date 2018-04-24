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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
24.04.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

1905 GSYİAD'ın başkanı ve ekibi mazbatalarını aldı

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1905 GSYİAD'ın başkanı ve ekibi mazbatalarını aldı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda tekrar başkan seçilen Metin Öztürk ve ekibi mazbatalarını düzenlenen törenle aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan törende ilk olarak söz alan Metin Öztürk, 3 yıllık yeni bir süreçte amaçlarının Galatasaray'ın faydası için ellerinden geleni yapmak olduğunu belirterek, "3 yılı tamamladık. Yeni bir enerji ile yeni bir 3 yılda kulübümüzün projelerine destek olmak ve kendi ürettiğimiz projeleri de kulübümüzün yönetimine sunmak üzere 38 kişilik bir ekiple kolları sıvadık" dedi.

Metin Öztürk daha sonra kürsüye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i davet etti. Başkan Mustafa Cengiz'in, "Biz bir bütünüz ve bu bütünün parçaları var. Bu bütünün parçaları içinde çok değerli bir parça GSYİAD. Sevgili Metin Kardeşim de benim uzun yılar mesai arkadaşımdı Galatasaray'a hizmet yolunda. Aynı hizmeti Galatasaray'a maddi ve manevi anlamda destek veren GSYİAD'da sürdürerek bize gurur veriyor. Kedisine teşekkür ediyorum. Bizim son sözümüz her zaman Galatasaray. Başarıya ulaşmak için gereken dürüst, haklı, adil yoların, mücadelenin tamamını veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" sözlerinin ardından da mazbata törenine geçildi.
GSYİAD yönetim, sicil, denetim ve disiplin kuruluna mazbatalarını Başkan Mustafa Cengiz takdim etti.

1905 GSYİADın başkanı ve ekibi mazbatalarını aldı



1905 GSYİAD yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Metin Öztürk (Başkan), İbrahim Hatipoğlu (Başkan Yardımcısı), Ata Paşabeyoğlu (Başkan Yardımcısı), Nihat Kırmızı (Genel Sekreter), Şaban Çağıran (Muhasip Üye), Hakan Baytar, Mustafa Alpaslan, Ahmet Sezgin, Mert Emiroğlu, Hakan Hacısoyu, Ege Duruk.
Yedek üyeler: Hakan Sarıöz, Oğuzhan Üze, Yusuf Yıldız, Cem Mağzalçıloğlu, Canan Emon.
Sicil kurulu: Çetin Öztürk (Başkan), Reha Kurtuluş, Niyazi Temizkan, Fuat Bodur, Arslan Çakır.
Yedek Üyeler: Fatih Sözer, Umut Ökten, Altuğ Erim
Denetim kurulu: Turgut Şavlı (Başkan), Hüseyin Erdem, Erdem Tuğsavul
Yedek Üyeler: Fevzi Özyürek, Gökhan Öztürk, Bayram Küle.
Disiplin kurulu: Av. Harun Tavşancıl (Başkan), Reşit Göğüş, Olgun Güner, Pertev Gökalp, Av. Baran Öztürk.
Yedekler Üyeler: Av. Asım Özcan, Av. Ayşe Çarklı, Fevzi Akyüz.

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