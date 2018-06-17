Dünya Kupası maçları | Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
Futbolseverlerin dört yıldır sabırsızlıkla beklediği Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün hangi maçların oynanacağını ve günün programını merak eden vatandaşlar da 2018 Dünya Kupası hakkında araştırma yapıyor. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
Dünya Kupası heyecanı Türkiye'deki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası bugün E ve F gruplarıyla devam edecek. Peki Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
21. Dünya Kupası'nda maçlar tüm hızıyla devam ediyor.. Türkiye’de TRT 1 ekranlarından takip edilen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın bugün 4. günü. 32 takımın katılımıyla 8 grupta yapılan turnuva tamamlandığında 64 maç oynanmış olacak. Bugün Kosta Rika - Sırbistan, Almanya - Meksika, Brezilya - İsviçre maçları oynanacak.
Günün ilk maçında E Grubu'nda Kosta Rika ile Sırbistan, Samara şehrinde karşı karşıya gelecek. Samara Arena'da oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Bugünün ikinci maçında, F Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, turnuvanın son şampiyonu Almanya sahaya çıkacak. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'na oynanacak mücadelede Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18.00.
Dünya Kupası'nın bir önceki ev sahibi Brezilya da Rusya'da ilk maçına bugün çıkacak. E Grubu mücadelesinde Brezilya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Rostov Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak.
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