Dünya Kupası maçları | Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
17.06.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Dünya Kupası maçları | Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

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Dünya Kupası maçları | Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Futbolseverlerin dört yıldır sabırsızlıkla beklediği Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün hangi maçların oynanacağını ve günün programını merak eden vatandaşlar da 2018 Dünya Kupası hakkında araştırma yapıyor. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Dünya Kupası heyecanı Türkiye'deki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası bugün E ve F gruplarıyla devam edecek. Peki Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

21. Dünya Kupası'nda maçlar tüm hızıyla devam ediyor.. Türkiye’de TRT 1 ekranlarından takip edilen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın bugün 4. günü. 32 takımın katılımıyla 8 grupta yapılan turnuva tamamlandığında 64 maç oynanmış olacak. Bugün Kosta Rika - Sırbistan, Almanya - Meksika, Brezilya - İsviçre maçları oynanacak.

Günün ilk maçında E Grubu'nda Kosta Rika ile Sırbistan, Samara şehrinde karşı karşıya gelecek. Samara Arena'da oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Bugünün ikinci maçında, F Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, turnuvanın son şampiyonu Almanya sahaya çıkacak. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'na oynanacak mücadelede Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18.00.

Dünya Kupası'nın bir önceki ev sahibi Brezilya da Rusya'da ilk maçına bugün çıkacak. E Grubu mücadelesinde Brezilya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Rostov Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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  • 111Brezilya - İsviçre
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