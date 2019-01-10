17. haftanın 'en değerli' oyuncusu Papanikolaou!
Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Kostas Papanikolaou, THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan ekibinin evinde İspanya temsilcisi Baskonia'yı 91-87 yendiği maçı uzatmaya götüren üç sayılık basketi atan ve 31 verimlilik puanıyla oynayan Papanikolaou, normal sezonun 17. haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 36 dakika süre alan Papanikolaou, 22 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 blok, 1 top çalmayla mücadele etti. Avrupa Ligi'nde ikinci kez MVP seçilen 28 yaşındaki kısa forvet oyuncusu, üç sayılık atışlarda 7'de 6, serbest atışlarda 4'te 4 isabetle oynadı.
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