Sosyal bağış gününde 'Hayata Destek' olun

Başladığı günden bu yana farklı alanlarda faaliyet yürüten dört sivil toplum kuruluşuna destek olarak sosyal medyada 16 milyon kişiye erişen ve yüzlerce bağışçı sağlayan hareket, beşinci ayında destek çağrılarını Hayata Destek Derneği için yapıyor. Hayata Destek Derneği'ne 10 Ağustos Perşembe günü Facebook üzerinden Fonzip veya BKM Express chatbot altyapılarıyla ya da doğrudan derneğin kendi internet sitesinden bağış yapabiliyor.

MarjinalSosyal'in girişimi ve Facebook'un katkılarıyla başlatılan harekette, her ayın ikinci perşembesi bir STK'ya “Sosyal Bağış Günü” olarak adanıyor. Ağustos ayının ikinci perşembesi olan 10 Ağustos'ta bağışlar bağımsız bir insani yardım kuruluşu olan Hayata Destek için toplanıyor.

Afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye ve çevresi ülkelerde, 300 kişilik bir ekiple çalışan Hayata Destek, faaliyetlerinin devamlılığı için dayanışmaya çağırıyor.

Tüm projelerini toplum temelli belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiren dernek, acil yardım çalışmalarını iyileştirme, yeniden yapılandırma ve katılımcılığı esas alarak tarafsız bir şekilde hayata geçiriyor. Temellerinin atıldığı 2005 yılından bu yana Hayata Destek, acil yardım, su, sanitasyon ve hijyen, koruma, eğitim, geçim kaynaklarını destekleme, kapasite geliştirme, afete hazırlık, risk azaltma ve savunuculuk alanlarında çalışmalar yürütüyor.

“Hayata Destek Evi” olarak isimlendirilen dört toplum merkezi ve Türkiye'nin sekiz ilinde bulunan “Hayata Destek Noktaları” ile Hayata Destek afetten etkilenenlerin uyum içinde yeni bir hayat kurabilmeleri için çalışıyor. Daha fazla insanın hayatına etkili biçimde destek olabilmek için ise bağış desteklerinizi bekliyor.

Hayata Destek Derneği Kurucu Üyesi ve Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, Sosyal Bağış Hareketi'nin Türkiye'deki bağış bilincini artıracağını umut ettiğini belirterek; “Hayata Destek olarak, tüm insanların eşit hak ve fırsatlara sahip olması gerektiği gibi evrensel bir doğrudan hareketle afetten zarar görmüş herkesin eşit şekilde yardım ve destek alma hakkına inanıyoruz. Bu nedenle toplumdaki dayanışma ve bağışta bulunma bilinci, eşitlik olgusunu birlikte yükseltmemiz için çok önemli” diye konuştu.

‘Hayata Destek Derneği' ve ‘Sosyal Bağış Hareketi' için kullanılacak hashtagler; #birinizhepimizicin #sosyalbağışhareketi #hayatadestekolun #hayatadestekoluyorum #hayatadestekol