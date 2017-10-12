Son üç ayda 13.1 milyon dolarlık yatırım yapıldı

Geride kalan üç aylık dönemde 23 girişime toplamda 13.1 milyon dolar yatırım yapıldı. 9 aylık süreçte ise 91 girişim, 57 milyon dolar değerinde yatırım aldı. 2017’nin üçüncü çeyreğinde en fazla yatırımı seyahat girişimleri aldı.

Siber güvenlik ve nesnelerin interneti girişimleri de yatırım miktarı bakımından seyahat girişimlerini takip etti. Söz konusu rakamlar, Türkiye girişim ekosisteminde tohum aşamasındaki girişimlere ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Avrupa’da ise son üç aylık dönemde girişim sermayesi ve melek yatırım konusunda adeta bir patlama yaşanıyor. Özellikle Kuzey Avrupa’da girişimlere olan ilginin artmış olması dikkat çekiyor.