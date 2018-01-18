Son dakika... TÜSİAD adını değiştirdi

48. Olağan Genel Kurulu'nda TÜSİAD adını değiştirdiğini açıkladı. TÜSİAD'ın adı Türk Sanayici ve İşadamları Derneği yerine Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği oldu. Oybirliği ile alınan kararda TUSİAD kısaltması korunacak. Değişimin sebebi ise cinsiyet eşitliği olarak gösterildi.

HÜRRİYET YAZARI 8 YIL ÖNCE YAZMIŞTI



TÜSİAD’ın bugünkü genel kurulunda aldığı isim değişikliği kararını, Hürriyet Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk, 8 yıl önceki bir haberinde gündeme getirmişti. Özgentürk’ün “TÜSİAD'da kadının gücü 'işadamını' değiştiriyor!” başlığı ile yayımlanan yazıda dönemin TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, isim konusu değişikliği konusunda çalışmaların sürdüğünü müjdelemişti.

İşte 17 Ekim 2010’da yayımlanan o yazı:

TÜSİAD'da kadının gücü 'işadamını' değiştiriyor!

39 yılda çok şeyi değişen TÜSİAD, kadın başkanlarının da etkisiyle adındaki cinsiyetçiliğe de artık son vermeye hazırlanıyor.

“Abdullah Lokantası’nda kurucularla birlikte son bir toplantı yaptık. Ayrılırken Vehbi Bey koluma girdi ve bana, “Desene bugün fikir üreten bir fabrika kurmaya karar verdik.”

Türkiye , 12 Mart darbesinin karanlık günlerini yaşarken aralarında Vehbi Koç, Sakıp Sabancı gibi büyük sermayeyi temsil eden 12 işadamı dibe vurmuş ekonominin yeniden yapılanmasında söz sahibi olabilmek için bir araya geliyordu. İşte Türk Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜSİAD ) 1971 yılının ağustos ayında Tekfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Berker’in sözleriyle böyle doğdu.

Yıllar Türkiye’yi değiştirirken TÜSİAD da değişti. Bugün Türk özel sektörünün yüzde 60’ını temsil ediyor. İhracatın yüzde 80’ini, vergi gelirlerinin yüzde 85’ini TÜSİAD üyeleri gerçekleştiriyor.

Derneğin gündeminde artık sadece ekonomi de yok. Toplumun sosyal sorunlarına da çözümler öneriyor. Kadın-erkek eşitliği de ilgi alanlarından biri. Bu konuda bir komisyon kuran TÜSİAD, kadının iş dünyasında sözünün artmasına çalışıyor.

2007’de derneğin başına da tarihinde ilk kez bir kadın, Arzuhan Doğan Yalçındağ başkan seçildi. Bu gelişme TÜSİAD’ın ismindeki çelişkiyi gündeme taşıdı. Önce ısrarla TÜSİAD’ın isminin değişmeyeceği, kadın üyelerin bu isimden rahatsız olmadığı dile getirildi. Ancak 12 Aralık 2009 tarihinde yine bir kadının, Ümit Boyner’in başkan seçilmesi çelişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı.

Yurtdışında başladı

TÜSİAD şimdi adında bulunan işadamı kelimesini çıkarma kararı aldı. 40’ıncı kuruluş yıldönümüne şimdiden hazırlanan dernek, yeni isim konusunda farklı alternatifler üzerinde çalışıyor.

TÜSİAD’ı marka olarak koruma konusunda kararlı olan dernek, Avrupa’da üyesi olduğu Businness Europe gibi markanın açılımının mutlaka birebir kelimelerin çevirisinden oluşması gerekmediğini düşünüyor. Derneğin üyesi 34 ülke arasında adında işadamı geçen tek ülke ise Türkiye.

TÜSİAD aslında uzun zamandır yurtdışında işadamı kelimesini derneğin açılımından çıkarmış durumda. Avrupa’da yapılan toplantılarında kullandığı isimlerden biri Turkish Business Association.

Dernek üyelerinin yüzde 12’si kadınlardan oluşuyor. İsim değişikliği gerçekleşirse TÜSİAD’ın kadın konusunda samimiyeti de ortaya çıkacak.

Boyner: Kuruluş yılında değişiyor

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, isim değişikliği konusunda çalışmaların sürdüğünü söylüyor. İşadamı kelimesinin çıkarılacağını ancak yerine hangi kelimenin getirileceği konusunda karar verilmediğini anlatıyor. Boyner, TÜSİAD’ın kısa marka ve logo olarak kalacağı kesin. İş insanları kelimesi gündeme geldi ama olmayabilir. Zaten mutlaka açılım aynı olacak diye bir şey yok. Biz zaten uzun süredir yurtdışında da farklı isim kullanıyoruz” diyor.

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