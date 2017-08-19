Son dakika... Türkiye’de ilk kez üretildi

Yurt dışında Peru, Kore, İspanya, Sri Lanka, Hindistan, İran ve Çin’de, topraksız tarım tekniği ile patates üretildiğini belirten Pırlak, bu yöntemle geleneksel topraklı tarıma göre, 25- 30 kat fazla patates yumrusu elde edilebildiğini açıkladı. Pırlak, "Geleneksel yöntemlerle fide başına 5-6 mini yumru elde edilebilirken, ’Aeroponik yetiştirme tekniği’ ile fide başına 80-150 mini yumru elde ediliyor. Elde edilen mini yumrular açık arazide 3-4 yıl daha çoğaltıldıktan sonra yüksek kalitede tohumluk olarak kullanıma hazır hale gelir" dedi. Aeroponik sistem hakkında bilgi veren Pırlak şöyle devam etti:

"Aeroponik sistemli üretimde bitki kökleri kapalı ve havadar bir ortamda bulunuyor. Bundan dolayı dolayı patates daha çok oksijen alıyor ve bu sayede daha fazla yumru elde etmekteyiz. Bu sistemin daha fazla sayıda ve daha kaliteli yumru vermesi sayesinde bizim yerli çeşitlerimizin daha hızlı bir şekilde üreticilerimize ulaştırmamızı sağlayacak bir yöntem olarak görülmektedir. Enstitümüz bu teknik ile patates tohumluğunda dışa bağımlılığımızı azaltmayı, kendi tohumluğumuzu kendimiz üretir hale gelmeyi hedeflemektedir."