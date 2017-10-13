Son dakika: Şifreyi tuşladı hesabı kaptırdı

Geçim telefonun diğer ucundayken dolandırıcılar, Geçim adına 34 bin 452 lira kredi çekildi. Onay için gerekli olan şifreleri de Geçim’den aldılar. Geçim telefondayken bu kez çektikleri kredi ile bir yandan harcama yaptılar bir yandan da çeşitli hesaplara havale yaptılar. Geçim, şubeye gittiğinde aldığı yanıtla şoke oldu: Telefon dolandırıcıları Geçim adına kredi çekip sırra kadem basmıştı. Hurriyet.com.tr’ye konuşan Ceyhan Geçim “Aldığım aylığın 800 lirası ev kirası. Kalanı de faturalar ve evin ihtiyaçları… Resmen hayatım karardı” dedi.



TÜM BİLGİLERİ ELLERİNDE

Ceyhan Geçim 20 Eylül günü yaşadığı olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan evraklar ve Geçim’in ifadesine göre olay şöyle gelişti.

Geçim anılan gün 0537 ve 0538 ‘li iki numaradan arandı. Arayan kişi kendisini BDDK çalışanı diye tanıttı. Geçim, arayan kişinin banka çalışanı olarak düşündü. Telefonun ucundaki Geçim’e önce banka hesap bilgilerini ve vatandaşlık numarasını söyledi. Verdiği bilgiler doğruydu.



BİRİKEN PRİMİNİZİ İADE EDECEĞİZ

Bu kişi daha sonra Geçim’e, daha önce yaptırdığı bir sağlık sigortasının olduğunu söyledi. Bu bilgi de doğruydu. Geçim 7 yıl önce bir banka aracılığı ile sigorta yaptırmış ancak uzun süredir herhangi bir işlem yapmamıştı. Arayan kişi, söz konusu sigorta hesabında Geçim’in biriken 3 bin 450 TL’sinin olduğunu isterse bu parayı hesabına aktarabileceklerini söyledi. Geçim de telefonun ucundaki kişiyi banka çalışanı olduğunu düşünerek kabul etti.



ŞİFREYİ TUŞLADI HESABI KAPTIRDI

Arayan kişi Geçim’den internet bankacılığı şifresini istedi. Geçim şifresini paylaşamayacağını söyledi. Arayan kişi bu kez ‘Bizimle doğrudan paylaşmak istemiyorsanız eğer telefonunuzu, şifreyi tuşlayın’ dedi. Geçim, şifreyi tuşlamakta sorun çıkmayacağını düşünerek şifresini tuşladı. Şifrenin tuşlanması ile birlikte Geçim, internet bankacılığı hesabını dolandırıcılara kaptırmış oldu. Dolandırıcıların ilk iş, Geçim’in mobil hesabından kredi kullandırmak oldu. Çekilen kredi tutarı 34 bin 452 TL’ydi. Ancak bu sırada Geçim’in telefonu açıktı.



Ceyhan Geçim, aldığı 2 bin liralık maaştan 800 lira kira ödediğini belirterek, adına çekilen krediyi ödeme gücünün olmadığını belirtti.





ADINA KREDİ ÇEKTİLER

Dolandırıcılar, yaptıkları her işlem için gerekli olan onay kodunu Geçim’den aldı. Kredi çekim işlemi yapıldıktan kısa süre sonra Geçim hesabına baktı. Hesabında 34 bin 452 TL olduğunu gören Geçim kendisini arayan numarayı bir kez daha aradı. Bu kez başka bir kişi telefonun ucundaydı. Geçim, bir yanlışlık olduğunu hesabında olması gerekenden fazla para bulunduğunu söyledi. Telefondaki kişi, ‘Arkadaşımız büyük bir yanlış yapmış. Parayı hemen bankanın havuzuna atacağız. Siz, biraz sonra telefonunuza gelecek onay kodlarını bize söyleyin’ dedi.



HEM ALIŞVERİŞ YAPTILAR HEM HAVALE

Geçim telefon numarasına gelen onay kodlarını tek tek, kendisini dolandıran kişiye söyledi. Geçim, yapılan yanlışın düzeltilmeye çalışıldığını düşünürken, dolandırıcılar Geçim adına çektikleri para ile harcama yapıyorlardı. Paranın bir kısmı ile elektronik mağazalarında alışveriş yapılırken bir kısım para da başka hesaplara havale edildi.



İKİNCİ KEZ DEVREYE GİRDİLER

Geçim dolandırıldığını fark ettikten sonra bir kez daha arandı. Bu kez arayan kişi, kendisini bir e-ticaret sitesinin çalışanı olarak tanıttı. Bu kişi, Geçim’e, yapılan alışverişler ile ilgili sorular sordu. Geçim’den kredi kartı bilgisini isteyen kişi, yapılan harcamaların parasının kredi kartına iade edileceğini öne sürdü. Geçim, kredi kartının kapalı olduğunu belirterek, ‘Bankanızı arayın ve kredi kartınızı işleme açın. Aksi taktirde parayı hesabınıza gönderemeyiz’ yönündeki ifadelere inanmayarak kredi kartını işleme açmadı. Böylece ikinci kez, bu kez kredi kartı üzerinden dolandırılmaktan kurtuldu.



Ceyhan Geçim, savcılığa yaptığı başvuruda kendisini dolandıran isimlerini yakalanmasını istiyor. Aylık 2 bin TL ücret aldığını evinin kira olduğunu söyleyen Geçim “Benim bu borcu ödemeye imkanım yok. Resmen hayatım karardı” dedi. Bu arada, Geçim’i arayan numaraların ise kısa süre önce iptal edildiği anlaşıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR