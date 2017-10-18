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    Son dakika... Rusya'dan IKBY hamlesi: Anlaşmaya varıldı

    AA
    18.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

    Rus petrol şirketi Rosneft ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kuzey Irak'taki 5 blokta petrol keşfine başlanması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

    Rosneft’ten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan 5 bloğun keşfinde başarıya ulaşılması durumunda ticari üretime 2021 yılında başlanabileceği belirtildi.
    Rosneft’in anlaşma doğrultusunda IKBY’ye 400 milyon dolarlık ödeme yapacağının kaydedildiği açıklamada, bloklardan keşif aşamasında çıkarılacak petrol ile 200 milyon dolarlık gelir elde edilebileceği aktarıldı.

    2018'DE BAŞLIYOR

    Anlaşma kapsamında pilot üretime 2018’de başlanmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, 5 blokta 670 milyon varillik petrol bulunduğu bilgisine yer verildi.
    Rosneft'in Kuzey Irak'ta doğalgaz boru hattı yatırımı yapma konusunda da IKBY ile anlaştığı geçen ay yapılan açıklama ile bildirilmişti. 

     

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    Etiketler: rusya
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