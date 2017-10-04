Son dakika... Minibüs fiyatlarına zam geldi! Bugünden itibaren...

İstanbul’da kısa mesafe yani indi-bindi olarak adlandırılan minibüs ücreti 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseltildi. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre minibüs ve dolmuşlara yapılan zam oranı yüzde 9 ile 11 arasında yapıldı. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan vekili Sami Şahin belediye otobüslerine de zam geldiğini ancak son anda kararın geri çekildiğini ileri sürdü.

İşte yeni ücretler

0-2 km: 2.00 TL

2-4 km: 2.15 TL

4-7 km: 2.30 TL

7-11 km: 2.40 TL

11-15 km: 2.65 TL

15-20 km: 2.95 TL

20 km üzeri 2.95 TL + Her km için ilave 10 kuruş

İlk, orta ve lise öğrencisi üniformalı veya üniformasız : 1.25 TL