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Son dakika... Minibüs fiyatlarına zam geldi! Bugünden itibaren...

Burak COŞAN
04.10.2017 - 15:19 | Son Güncelleme:

TAKSİ ücretlerine yapılan zamın ardından, minibüslere de zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME) kararı ile İstanbul’da minibüslerde zamlı tarife uygulanmaya başladı.

İstanbul’da kısa mesafe yani indi-bindi olarak adlandırılan minibüs ücreti 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseltildi. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre minibüs ve dolmuşlara yapılan zam oranı yüzde 9 ile 11 arasında yapıldı. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan vekili Sami Şahin belediye otobüslerine de zam geldiğini ancak son anda kararın geri çekildiğini ileri sürdü.  

İşte yeni ücretler

0-2 km:   2.00 TL

2-4 km:   2.15 TL

4-7 km:   2.30 TL

7-11 km: 2.40 TL

11-15 km: 2.65 TL

15-20 km: 2.95 TL

20 km üzeri 2.95 TL + Her km için ilave 10 kuruş

İlk, orta ve lise öğrencisi üniformalı veya üniformasız :  1.25 TL

Etiketler: minibüs fiyatları , taksi ücretleri , minibüs ücretleri , gazetehaberleri
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