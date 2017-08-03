Son dakika... Mehmet Şimşek'ten çarpıcı trafik sigortası açıklaması

Şimşek, açıklamasında, Türkiye'de enflasyonun düşük tek haneli rakamlara inmesi gerektiğini belirtti ve gıda enflasyonunun "risk alanı" oluşturduğunu dile getirdi. Başbakan Yardımcısı, enflasyonun 2018'de yüzde 7'nin altına ineceğini öngörüyor.

Şimşek konuşmasında şunları söyledi:

* Belirsizliklerin azalmasında önümüzdeki 12 ay kritik. En büyük teşvik belirsizliklerin azaltılmasıdır. Güçlü bir hükümet var. Siyasi belirsizlik yok. Ümit ederim yakın coğrafyamızdaki belirsizlikler de azalır. Bir miktar reformla şoklara karşı direncimizi artırarak inanıyorum ki Türkiye’yi yüzde 5’üin üzerinde bir büyüme trendine oturturuz.



EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

* Ben aylar önce söyledim. En kötüsü geride kaldı diye. Yavaş yavaş artık enerjimizi o alanlara değil, enerjimizi kapsayıcı büyümeye, istihdam artışını sağlayacak reformlara… O nedenle önümüzdeki 12 ay kritik. Bir taraftan reform, bir taraftan belirsizliklerin azaldığı, zaten siyasi belirsizlik yok. İnşallah şansımız da yaver gider yakın coğrafyamızdaki sıkıntılar azalır. Biz istesek de istemesek de bir çok klasik pazarımız çökmüş durumda. Libya, Irak gibi. Sadece Pazar kaybetmiyoruz 3,5 milyonun üzerinde göç dalgasıyla karşı karşıyayız.

* Son 15 yıla baktığımız zaman Türkiye tüm bu şoklara rağmen yüzde 5,7 büyümüş. Türkiye, yani biz temellerimiz sağlam sorunlarımız var. Şimdi bir miktar reformla şoklara karşı direncimizi artırarak bir miktar da yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerini daha fazla gidererek Türkiye yeniden yüzde 5’in üzerinde büyüme politikasına oturturuz.



YETERİNCE ÇABA GÖSTERMİYORLAR

*Açık söyleyeyim ben buradan, bu kadar cömert emeklilik sistemimiz var. Emeklilik şirketlerimizin yeterince çaba göstermediğini söylesem sanırım makul olur. Bir kere oto katılımda performans güçlü olacak. Niye? Çünkü tedbir aldık. Firmalar gidip çaba harcayıp masraf yapma zorunda değiller. Biz bu kaygıları gözeterek, performansın zayıf olmasını dikkate alarak, global varlıkları nasıl hangi yatırım alanlarına tahsis edeceğiz şeklinde çalılşma yaptık. Mevduatta biliyorsunuz getiriler yüksek. Bir kere net olarak devletin verdiği yüzde 25’e ek olarak orada bir performans olacak. İlaveten geriye kalanı da hazine kağıtlarına, orada da risk düşüktür genelde. Büyük resime baktığımız zaman önümüzdeki dönemde ilginin artacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü performansı görecekler.

BES'TE 6.8 MİLYON KATILIMCI VAR

*Diğer alanda bir başarısızlık değil, başarı var. Biz 2013’te BES’i yeniden yapılandırdık. 6,8 milyon katılımcı var, 70 milyar liralık bir birikim var. Hakkını verin sistem başarılı olmuş. Otomatik katılımda da 2,6 milyon katılımcı var, 775 milyon lira da birikim var. Firmalardan bir miktar daha çaba istiyoruz. Biraz reklam yapsınlar, bu sistemi anlatsınlar.

*Cayma süresinde çalışıyoruz. Belki onu biraz esnetirsek… Bakacağız, çalışıyoruz. Belki vatandaşlar getiriyi görür birikimi görür ve sistemde kalır.

ÇIKANLARIN ORANI YÜZDE 38

*Sistemden çıkanlar yüzde 38. Ayrılanların neredeyse yarısı gönüllü bireysel emekliliği olanlar. İki tane bireysel emeklilik hesabını istemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Oto katılımdan çıkıyorsunuz. Biz doğrusu yüzde 10’lar civarında bir cayma bekliyorduk. Orada da demek ki çok iyimsermişiz.

*Bir kere sistem çalışıyor. Biz prime bir tavan getirdik. Sigorta şirketleri tek taraflı bazen açıklıyorlar. Primlerini çok hızlı artırdılar. Ne oluyor diye sorduğumuzda, yargı kararları mevcut düzenlemeleri dikkate almıyor dediler. Biz yeni net düzenleme yaptık. Siz de gereğini yapın dedik. Yok dediler, biz yargıyı bekleyelim. Biz de dedik ki bu böyle olmaz. Buradaki fikir ayrılığımız var.

*Tabi bu tavan prim uygulamasına geçince de bazı firmalar imtina ettiler. Biz yeni bir düzenleme yaptık. Riskli sigortalılar havuzu oluşturduk.

*Şunu söyleyeyim, tekrar edeyim. Ben rekabet yoluyla bu sistemin çalışmasını tercih ederim. Yani bu tavan fiyat uygulamalarını ben doğru bulmuyorum, mecbur bıraktılar bizi. Ben isterim ki üç boyutlu bakalım bu olaya. Bizim yaptığımız sistem dikkate alınsın. İki, sistem normal işlesin, o patikada bir fiyatlama. Ona ilaveten yükleri ağır, ödenen her 100 liralık primin neredeyse 30-31 lirası vergi SGK kesintilerine gidiyor. Ben de çalışıyorum şu anda, maliye bakanımızla konuşacağız. Üçüncü olarak, teknoloji hızla gelişiyor. Şimdi zamanla trafik kazaları da ciddi şekilde azalacak yapısal olarak. Ama bu zorunlu trafik sigortası.