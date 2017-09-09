Son dakika: Kömür alacaklar dikkat! Ucuzu 2 katı fiyata denk geliyor...

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Eskişehir’de ‘kara elmas’ satışları hız kazandı. Eylül ayı ile birlikte özellikle akşam saatlerinde, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi de bu satışlarının hızını etkiledi. Kömür satıcıları, bir yandan vatandaşların kömür taleplerine yetişmeye çalışırken bir yandan da insanları kalitesiz kömürler konusunda uyarıyor. Satılan kömürün fiyatlarını yüksek bulan bazı vatandaşlar, ucuz kömüre yönelse de, bu kömürler çabuk tutuşup erken sönerek 1 ton yerine 2 ton kömür yaktırıyor.

"MERKEZDEN ÇOK KÖYLERDEN TALEP GELİYOR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan kömür satıcısı Turan Kıvrak, parası olan insanların kömürlerini yaz ayı başında aldıklarını belirterek, “Vatandaşlar kömürlerini haziran ve temmuz ayında almaya başlıyor. Çünkü fiyatların en düşük seviyesi o aylarda oluyor. O yüzden parası olanlar genellikle fiyatların en düşük olduğu aylarda alıyor. Kömürle ısınan yerler için vatandaşlar mecbur kömür almak zorunda. Bugün olmazsa yarın alacaklar. Talep eskisi kadar değil ama sanılanın aksine insanlar yoğun bir şekilde yine istiyor. Ancak merkezden çok hala soba kurulan köylerden daha fazla kömür talebi geliyor” ifadelerini kullandı.



“BU DÖNEM KÖMÜRÜN TON FİYATI 850-900 TL”

Geçen yıla göre bu sene kömür fiyatlarının arttığına da değinen Kıvrak, “Bu dönem kömürün ton fiyatı 850-900 TL. Tabii geçen seneye göre biraz daha artmış durumda. Geçen yıl bizim başlama bandımız 640-650 civarındaydı. Geçen yılki kur artışı alıcılar kadar bizleri de etkiledi. Şu an için verdiğimiz fiyat aralığı 850-900 TL civarı. Fiyat daha da artabilir. Kömürün boyutuna göre fiyatı da değişebiliyor. Ceviz, portakal ve kelle diye biz üçe ayırıyoruz. Kelle ve portakal aynı fiyat, ceviz kömür ise, onlardan 70-80 TL daha aşağıdan satılıyor” şeklinde konuştu.



“1 TON YAKACAĞINIZA, 2 TON YAKARSINIZ”

Ayrıca vatandaşları kalitesiz kömürler için de uyaran Turan Kıvrak, şunları aktardı:

“Vatandaşlar her kömürü almamalı. Zaten fiyatından belli oluyor. Kalitesiz kömürler daha ucuz oluyor. Vatandaşların bazıları buna rağbet ediyor ama sonradan pişman oluyor. Kalitesiz kömür çabuk tutuşur, bizim dayanma dediğimiz yani öyle saatlerce ısıtmaz. 1 ton yakacağınıza, 2 ton yakarsınız. Bu durum da insanlara daha çok kömür aldırır.”