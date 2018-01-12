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Son dakika... İstanbul İmar Yönetmeliği'nde flaş değişiklik!

Fatma AKSU/İSTANBUL
12.01.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Planlı Alanlar Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği bugün yürürlüğü giriyor.

İBB Meclisi’nde bugün oylanacak yeni yönetmelikle değişen maddelerin büyük bölümüne, daha önce uygulanmakta olan İstanbul İmar Yönetmeliği’nin lehine olan maddeler ilave edildi. Son dakika... İstanbul İmar Yönetmeliğinde flaş değişiklik
Bundan böyle İstanbul’daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken yönü, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartları getirilmesi oldu. Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek. Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi.

EN KÜÇÜK DAİRE 1 ARTI 1 OLACAK

Bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Bundan sonra en küçük daireler 1 artı 1 olacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili rahatlatıcı maddeler getirildi. Buna göre uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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Etiketler: gazetehaberleri , yeni imar yasası , imar yasası
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