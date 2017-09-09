Son dakika: İnternet kafeler mercek altında

Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde özellikle küçük yaştaki çocukların internet kafelerde olmaması uyarısında bulunarak işletmelere yönetmelikteki kurallar hatırlattı. İşletmelerin çalışma ruhsatları, sigara yasağına uyulup uyulmadığı ve yasak içerikli sitelere erişim sağlanıp sağlanmadığı kontrol edildi. İşletme sahiplerine 12 yaş altı çocukların internet kafelere alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını isteyen zabıta ekipleri, olumsuz durumlarda Pursklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulunmalarını istedi. İlçedeki denetimler bundan sonra da devam edecek.