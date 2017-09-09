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Son dakika: İnternet kafeler mercek altında

DHA
09.09.2017 - 10:57 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 10:57

ANKARA’nın Pursaklar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılacak olması nedeniyle ilçedeki internet kafeleri mercek altına aldı. Küçük çocukların internet kafelerde olmaması gerektiği uyarısı yapan zabıta ekipleri, yıl boyunca denetimlere devam edecek.

Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde özellikle küçük yaştaki çocukların internet kafelerde olmaması uyarısında bulunarak işletmelere yönetmelikteki kurallar hatırlattı. İşletmelerin çalışma ruhsatları, sigara yasağına uyulup uyulmadığı ve yasak içerikli sitelere erişim sağlanıp sağlanmadığı kontrol edildi. İşletme sahiplerine 12 yaş altı çocukların internet kafelere alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını isteyen zabıta ekipleri, olumsuz durumlarda Pursklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulunmalarını istedi. İlçedeki denetimler bundan sonra da devam edecek.

Etiketler: internet kafeler , internet kafelere düzenleme , Pursaklar Belediyesi
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