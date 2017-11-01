Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı! İşte karara doların ilk tepkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün sona eren iki günlük toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tuttu. Fed bu kararı oy birliği ile aldı.

Fed, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik faaliyetin fırtınalara rağmen sağlam bir hızda devam ettiğini kaydetti. Gıda ve enerji dışındaki enflasyon kalemlerinin yumuşak kalmaya devam ettiğini kaydeden Fed, fırtınaların muhtemelen ekonominin orta vadeli gidişatını değiştirmeyeceğini belirtti.

Fed, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve işsizlik oranının düştüğünü kaydetti ve harcamaların ılımlı bir hızda arttığını ve yatırımların yukarı yönde hareket ettiğini ifade etti. Piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin halen düşük olduğunu tekrarlayan Fed, enflasyonun orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanmasını beklediğini bir kez daha vurguladı.

Fed, ekonominin kademeli faiz artırımlarını garanti edecek bir yönde evrilmesini beklediğini belirtti. Fed'in ekonominin "sağlam bir hızda" genişlemekte olduğunu kaydetmesi, önceki söylemi olan "ılımlı" büyümenin iyileştirildiğinin açık bir işareti olarak değerlendirildi. Fed'in büyüme değerlendirmesini bu şekilde yükseltmesi, açıkça söylemese de, FOMC'nin Aralık ayında faiz artırımına hazırlandığını işaret ediyor.

DOLARIN FED'E ETKİSİ

Güne 3.79 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon raporu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) açıklamaları ile gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gördü. Dolar kuru Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise 3.8140 seviyesindeydi. Sonrasında ise 3.82 seviyesinde seyretmeye devam etti. Fed'e dakikalar kala dolar 3,81 seviyesine geriledi. Fed açıklaması sonrasında dolar 3,8207'ye yükseldi.

Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken gün sonunda 4,43 seviyesinde dengeledi. Euro Fed öncesi 4,44 seviyesine çıktı. Euro Fed kararına herhangi bir hareket göstermezken euro/dolar kuru ise Fed öncesinde olduğu gibi 1,16 seviyesinde sabit kaldı.

"FED “FAİZ ARTIŞI ARALIK’TA” DEDİ"

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Erdal Sağlam Fed'in faiz açıklamasını yorumladı. Sağlam; 'FED’in dün açıkladığı karar piyasaların beklentisi yönünde oluştu. FED faiz artışına gitmezken, yaptığı açıklama Aralık’ta faiz artışı yapacağının kuvvetli sinyali olarak algılandı.Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün sona eren iki günlük toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tuttu. Bu kararı oybirliği ile alan FED’in açıklamasında ekonomide işlerin iyi gittiğine ilişkin veriler sayıldı. Emek piyasanın güçlü seyrettiği, harcamalardaki ılımlı artışın devam ettiği, yaşanan fırtınalara rağmen ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğini altı çizildi. Enflasyonunun ise orta vadede yüzde 2’de istikrar kazanmasının beklendiği kaydedildi. Özetle; FED Aralık’ta faiz artışına yeniden başlayacağının sinyalini verirken, 2018 yılındaki artışların seyrini, başta enflasyon olmak üzere, yine ekonomideki gelişmeler belirleyecek. Beklenen bir karar olmasına rağmen doların açıklamadan sonra küçük oranlarda değerlendiği görüldü. Bizde de FED kararı sonrası, 3.82’nin biraz altına inen dolar kuru bu seviyenin hafif üzerine çıktı. FED kararıyla 3.82 civarında oluşan dolar kurunun, başka gelişmelere bağlı olarak, önümüzdeki dönem dalgalı seyrini sürdürmesi sürpriz sayılmamalı. Dalgada yönün yukarı doğru olacağı anlaşılıyor.' dedi.

"FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERE UYGUN"

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Zeynel Balcı Fed'in faiz açıklamasını yorumladı. Balcı; 'Fed beklendiği üzere faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Bu açıdan piyasalara etkisi sınırlı kalacaktır. Fed'in Aralık'ta bir, 2018 yılında üç faiz artırımı beklentisi sürüyor. Piyasalar yakında açıklanacak olan yeni Fed başkanı kim olacak sorusuna odaklanmış durumda. Ayrıca Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek.' ifadesinde bulundu.

"ARALIK İÇİN GÜÇLÜ BİR CÜMLE YOK AMA BEKLENTİMİZ ARTIŞ YÖNÜNDE"

Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal Fed'in faiz kararını Hurriyet.com.tr'ye yorumladı. Köksal; 'Fed kararından çıkan en önemli sonuç; birincisi büyümenin ekonomik aktivitelerin güçlü artığından bahsedilmiş, ikincisi kasırgaların etkisinin istihdam piyasasında kısa vadede olumsuz bir etki yaratmadığını aksine işsizlik oranının düşmeye devam ettiği vurgulanmış. Bu arada enflasyon değişkenlerinde petrol fiyatları nedeniyle bir yükseliş olduğu söylense de gıda ve diğer grubun enflasyonu düşük kalmaya devam etmiş. Bu karar sonucunda direkt Aralık ayını işaret eden güçlü bir cümle yok. Fakat piyasa olarak yüzde 80 civarında oranında artırılacağını düşünüyoruz. Ara toplantılar genelde bu şekilde gerçekleştiğinden beklentiler doğrultusunda bir durum söz konusu diyebiliriz. Karar sonrası dolar çok fazla değişmezken yarın detayları açıklanacak vergi paketi ve Fed başkanının kim olacağı ana başlıklar.' açıklamasında bulundu.

"YELLEN ARALIKTA FAİZ ARTIRARAK VEDA EDECEK"

Kapital Fx Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan Fed'in faiz kararını Hurriyet.com.tr'ye yorumladı. Erkan; 'Trump’ın istifa eden Stanley Fischer’ın yerine FOMC’ye atadığı Randal Quarles’ın guvernörlerden birisi olarak ilk defa katıldığı FOMC toplantısı, gerek önem derecesi gerekse de aksiyonsuzluğu bakımından yabancıların tabiri ile “non-event” olarak geçildi. Toplantının önemli noktaları olarak; Aralık ayındaki olası politika aksiyonuna herhangi bir atıfta bulunulmamasını ve ekonomik büyüme için şimdiye kadarki FOMC karar metninde kullanılan “ılımlı” ibaresinin “güçlü oranda” diye değiştirilmesini gösterebiliriz. Metinde yer alan bu değişiklik toplantı kararının teorik olarak “şahin” şeklinde nitelendirilmesini sağlayabilir. Ancak, yeni Fed Başkanı açıklaması ve vergi reformu öncesinde bu Fed kararlarının çık heyecansız kaldığını bir kez daha belirtmekte fayda var. Ekonomik görünümde riskler dengeli, ancak enflasyon halen izlemede ve toparlanmakla beraber hedeflerin altında zayıf kaldığı da kabul ediliyor. İstihdam piyasasındaki toparlanma ve kademeli faiz artışları aynı şekilde politika açıklamasında yer almaya devam ediyorlar. O taraflarda önemli bir değişiklik yok. Kasırgaların ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkilerinden sonra toparlanma sürüyor. Aynı zamanda kasırgaların Eylül ayında istihdam artışlarını olumsuz etkilemesine rağmen işsizlik oranının daha da düştüğüne atıfta bulunuluyor. Enflasyonda ise, kasırga etkisiyle akaryakıt fiyatlarında görülen geçici artışın yarattığı bir etki var ki; gıda ve enerji haricindeki enflasyonun yumuşak kalmaya devam ettiği belirtiliyor. Kısa vadede bu etkilerin ve toparlanmaların ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyonda etkilerinin görülmeye devam edileceği, ancak orta vadede ekonomi üzerinde, geçmiş tecrübelerden de görüldüğü üzre, kalıcı etkisi olmayacağı ibaresi politika açıklamasında yeni cümleler olarak öne çıkıyor. Son olarak da; Ekim 2017’de başlatılan bilanço normalleştirilmesinin ilerlemekte olduğunu kurul politika açıklamasına eklemiş. Yellen, çok büyük bir ihtimalle Fed Başkanı olarak sondan bir önceki toplantısını yapmış oldu ve Aralık’ta faiz artırımı yaparak veda edecek. Trump, Perşembe öğleden sonra yeni Fed Başkanı’nı açıklayacak ve bu isim Predict It’teki güncel oranlara göre yüzde 83 Powell olacak. Powell demek, öngörülebilir Fed politikasının devamı demek olacak. Böylece Yellen da 1979’da Jimmy Carter’ın William Miller’ı Paul Volcker ile değiştirmesinden sonra ikinci bir dönem için atanmayan ilk Fed Başkanı olacak.' şeklinde belirtti.

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Analistler iki günlük toplantı sonucunda faizlerde bir değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Tahminlere göre faizler yüzde 1.0-1.25 aralığında sabit bırakılacak ve yatırımcılar karar açıklaması sonrasında yapılacak toplantıda faiz artırım takviminin ipuçlarını arayacaktı.

ARALIK'TA ARTIŞ BEKLENİYOR

Fed, en son 21 Eylül'deki toplantısında da faizleri değiştirmemiş ve sabit bırakmıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun düşük kalmasına rağmen faizleri Aralık ayında artırması bekleniyor. Yatırımcılar, Aralık ayında faiz artırılmasına yüzde 80'den daha yüksek bir ihtimal veriyor.Öte yandan 2018 genelinde de üç kez faiz artışı öngörülüyor.

İKİ KEZ ARTIRDI

Fed, en son faiz artırımını Temmuz ayında gerçekleştirmiş ve faizler çeyrek puan yükseltmişti. Böylece sene içinde ikinci kez artırımı yapmıştı. Son 14 ay içerisinde ise toplam 4 faiz artışı yapıldı.

YENİ BAŞKAN YARIN AÇIKLANACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı adayını perşembe günü açıklayacak.

Trump, mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018'de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için Yellen de dahil olmak üzere 3 adayı değerlendiriyor. Yellen'in rakiplerini, Fed Guvernörü Jerome Powell ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor oluşturuyor.

POWELL ÖNE ÇIKIYOR

Beyaz Saray'dan son günlerde yapılan isimsiz açıklamalar, Trump'ın Powell'ı aday göstereceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Fed başkanlığına en yakın isim olarak görünen Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemesi ve para politikası açısından Yellen ile aynı çizgide durması geliyor.

Adaylığının piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmeyen Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu. Hukuk alanında eğitim gören Powell, 2012'den bu yana Fed Guvernörü olarak görev yapıyor.

Özel sektör tecrübesine de sahip olan Powell, kamu kuruluşlarındaki kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.

NADİR BİR DURUM

Powell, beklentiler doğrultusunda Fed'in yeni lideri seçilirse, Yellen başkanlık koltuğuna 3 Şubat 2018 tarihinde veda edecek.

Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in ikinci başkanlık dönemi için atanmaması, nadir yaşanan bir durum olarak tarihe geçecek.

Buna karşın, Yellen isterse Fed'in yönetim kurulu üyeliğini 31 Ocak 2024 tarihine kadar sürdürebilecek.