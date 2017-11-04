Son dakika... Dev şirkete FETÖ'den el konuldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Antalya'da özellikle otomotiv ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Durmazlar Grup isimli şirkete FETÖ operasyonu düzenlendi.

FETÖ'YE FİNANS SAĞLANDIĞI MASAK RAPORU'NDA

Sabah'ın haberine göre Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şirket yöneticileri Selahattin Durmaz, Sebahattin Durmaz ve Ömer Durmaz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilere "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. Şirketten FETÖ/PDY finans sağlandığı yönünde MASAK raporu bulunduğu öğrenildi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ CEZAEVİNDE

Şüpheliler savcılık sorguları ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Selahattin ve Sebahattin Durmaz, Nöbetçi Hakimlikteki sorguları ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ömer Durmaz adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUNDAN BÖYLE TMSF TARAFINDAN YÖNETİLECEK

Yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılıkça Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden şirket yönetimine kayyum atanması talep edildi. Talebi yerinde gören hakimlik, şirket yönetimine TMSF'yi kayyum olarak atadı. Şirket bundan böyle TMS tarafından yönetilecek.