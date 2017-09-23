DEİK'te yönetim kurulu başkanı değişti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) üç yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ömer Cihad Vardan, şahsi nedenlerle görevinden ayrılma kararı alındı. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından söz konusu göreve DEİK Başkanı olarak Nail Olpak’ın getirilmesine karar verildi.

Zeybekci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini özel sektör-kamu iş birliği ve tüm paydaşların katkılarıyla eşgüdümlü yönetmek üzere tasarlanan DEİK’te 2014 yılından bu yana yeniden yapılanma sürecine yönelik faaliyetlerin devam ettirildiğini vurguladı. Bakan Zeybekci, “DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Ömer Cihad Vardan'a şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür ediyor, bundan sonra üstleneceği görevlerde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile güçlenen DEİK’in tüm kurucu kuruluşlar için önemli bir platform olduğunu, birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşta önemli görevleri son derece başarılı bir şekilde yerine getiren Nail Olpak’ın DEİK’te de önemli hizmetler yapacağına inandığını da ifade etti.

Bilindiği üzere, DEİK te 35 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden, Başkan dışındaki tüm üyeler ile 135 İş Konseyinin başkan ve üyeleri seçimle iş başına geliyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı ise Ekonomi Bakanı tarafından atanıyor ve görevden alınıyor.