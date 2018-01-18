Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Şok, Bim ve A101 ne zaman açılıyor?

Şok, Bim ve A101 ne zaman açılıyor?

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:

Şok, Bim ve A101 marketle zinciri, açılış saatleri ile sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zaman zaman gerçekleştirdikleri indirimler ile sabah saatleri itibariyle kapılarının önünde kuyruklar oluşan Bim, Şok ve A101 ne zaman ve saat kaçta açılıyor sorusu merak konusu oldu. Peki, aktüel indirimleri erken saatlerde yakalamak isteyen vatandaşların araştırdığı Bim, Şok ve A101 ne zaman açılıyor? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Aktüel indirimler ile zaman zaman vatandaşların yakından ilgilendiği mağazalar zinciri Şok, Bim ve A101, açılış saatleri ile merak ediliyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirdiği indirimler ile merak edilen marketler zinciri, açılış saatleri ile sorgulanıyor. Peki, A101, Bim ve Şok ne zaman saat kaçta açılıyor? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

BİM-A101-ŞOK NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Aktüel indirimleri ve zaman zaman seçili ürünlerde yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101, Şok ve Bim, sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet vermektedir. Bu durum bazı merkezlerde değişiklik gösterebilir.

 

Etiketler: ne zaman açılıyor , çalışma saatleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri