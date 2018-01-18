Şok, Bim ve A101 ne zaman açılıyor?

Aktüel indirimler ile zaman zaman vatandaşların yakından ilgilendiği mağazalar zinciri Şok, Bim ve A101, açılış saatleri ile merak ediliyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirdiği indirimler ile merak edilen marketler zinciri, açılış saatleri ile sorgulanıyor. Peki, A101, Bim ve Şok ne zaman saat kaçta açılıyor? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

BİM-A101-ŞOK NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Aktüel indirimleri ve zaman zaman seçili ürünlerde yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101, Şok ve Bim, sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet vermektedir. Bu durum bazı merkezlerde değişiklik gösterebilir.