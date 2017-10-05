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Sinan Güler'den 5 tavsiye

Hürriyet Haber
05.10.2017 - 00:03 | Son Güncelleme:

BASKETBOL seyircilerinin yakından tanıdığı Türk basketbolcuların başında Sinan Güler geliyor. Hem Türkiye Milli Takım’ın hem de Fenerbahçe Doğuş’un önemli oyuncularının arasında yer alan Güler, yaptığı yatırımlarla girişimcilik ekosistemini destekliyor. Güler’in yatırım yaptığı girişimler arasında Lastik Pabuç, Goano, Connected2.me, HizliCeviri.com, Bionluk.com, TemizlikYolda, Monument, SWEATers ve Inovatink bulunuyor. Aynı zamanda melek yatırım ağı BIC Angels üyesi olan Güler’in girişimcilere tavsiyeleri şu şekilde:

Plan yapın: Gelecek, bilinmeze doğru ilerlemek gibi olsa bile, hazırlıklı olmak ve karşınıza çıkacak sonuçlara en doğru hamle ile cevap vermek için, planlamak çok önemli olacaktır.

Deneyin, tekrar edin: Birçok insan, kaybetme ve hata yapma korkusuyla, denemekten çekiniyor, o risk almıyor. Ancak denemeden, tecrübe edinmek çok zordur. Tecrübelenmek, daha sık doğru karar vermek için, çok sık denemek gerekiyor.

Okuyun: Günümüzde içeriğe ulaşmak her geçen gün daha kolay hale geliyor, ve dünya üzerindeki başarılı insanların paylaştıkları hikaye ve tecrübeleri, sizin için mühim fikirlere ve adımlara yol açabilir.

Dinleyin: Okumak ile bağlantılı olarak, gerek yüz yüze gerek yine internet üzerinden konuşabileceğiniz insanlarla sohbet ederken, onların söylediklerini, iyi yada kötü, doğru yada yanlış olsa bilse, çok detaylı bir şekilde dinleyin, kendi birikimleriniz ve içgüdünüzü kullanarak değerlendirip ona göre hareket edin.

Paylaşın: Sosyal medyada paylaşım olarak algılamayın. fikrinizi, girişiminizi, insanlara anlatın, tepkilerini, onlarda yarattığı duyguyu ve izlenimi anlamanız adına, tanıdığınız veya tanımadığınız herkese fikrinizi anlatmaya çalışın. fikrinizin çalınmasından da korkmayın, fikrin kendisinden çok o fikri sizin nasıl uyguladığınız başarılı olup olmayacağınızı gösterecek olan unsur.

Etiketler: Sinan Güler , Startup , gazetehaberleri
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